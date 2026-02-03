El mal momento de L-Gante: ahora se incendió su boliche

El cantante fue sorprendido por la noticia a meses de haber sufrido un incendio en su domicilio de Canning.

L-Gante volvió a ser protagonista de un triste momento en su vida con un nuevo incendio que lo vuelve a tocar de cerca meses después de haber registrado fuego en su casa ubicada en Canning en agosto de 2025. En esta oportunidad el cantante de cumbia 420 confirmó en sus redes sociales que una propiedad suya sufrió graves daños por un incendio.

"Okey, el año pasado fue mi casa. Ahora nuestro boliche” , escribió el cantante en sus redes sociales junto a una imagen del espacio incendiándose. Se trata de su boliche Fiamma , ubicado en General Rodríguez, que cerca de las 15 del lunes registró un incendio.

En diálogo con TN Show, Claudia Valenzuela , madre de Elian, contó detalles sobre la situación: “Elián está de viaje volviendo de Mendoza y nosotros no estábamos en Rodríguez. Lo único que sabemos es que se prendió fuego y se va extendiendo a los negocios que están al lado, pero ya evacuaron toda la cuadra”.

Fiamma-incendio Lgante

Por otra parte sumó detalles del contexto en el que se incendió y el daño causado: “El lugar estaba cerrado, inhabilitado. O sea, que no había nada enchufado. No sabemos qué pudo haber sido. Lo que se perdió es material del boliche”.

El llanto de Camila Bordonaba por los incendios en la Patagonia y el pedido que hizo

Camila Bordonaba, ex actriz en la reconocida serie Rebelde Wey, explotó en las redes sociales mostrando su parte más emocional a través de un video donde se mostró totalmente conmovida por los incendios que azotan a la Patagonia argentina y aún no pueden ser apagados por los bomberos que llevan adelante un arduo operativo.

A través de las redes sociales, la actriz que está viviendo en la Patagonia se expresó sobre la situación: “Así se ve hoy el lugar donde hace un año nos sacamos las fotos con Agus. Así se vive desde hace unos años el verano en la Patagonia. Ya sabemos cómo podemos ayudar. Sabemos que la salida es colectiva. Sabemos dónde poner la energía. Sabemos lo que es importante. Aprendimos muchas cosas",

Luego, sumó: “Aprendimos muchas cosas. Gracias a la gente que está ahí poniendo el cuerpo, a los brigadistas, a las brigadistas, los que se quedan en el pueblo, las escuelas abiertas, las donaciones desde afuera”.

En el cierre de su relato apuntó: “Duele. Entristece. No se entiende. Pero acá seguimos: acompañando este bosque que tanto nos da, acompañando estas montañas, a estos animales, a las personas que lo habitan. Solo tenemos eso. Solo nos tenemos. Y en esa estamos. Gracias",