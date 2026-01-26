L-Gante enamorado: la participante de MasterChef que lo conquistó

L-Gante atraviesa un momento de tranquilidad y plenitud, luego de los recientes escándalos del pasado. Ahora el referente del RKT puso sus ojos en una nueva joven que conquistó su corazón. Así las cosas, el artista dio algunos detalles de su nuevo interés romántico.

Todo comenzó cuando el cantante visitó Sería Increíble, el programa de Olga del cual forma parte Maxi López en Mar del Plata. Allí, el joven destacó que está soltero, aunque tiene en vista a una participante de MasterChef que le atrajo. Inmediatamente, las especulaciones comenzaron a surgir.

A la salida del programa, L-Gante fue abordado por la prensa. Ante la consulta de quién era la chica de Telefe que había llamado su atención, el artista dijo: “Eso lo dejo en el misterio, quizá se dé cuenta o no, pero es un flash”.

image

image

Luego, otro cronista le preguntó si estaba enamorado, a lo que Elián Valenzuela comentó: “Yo no estoy enamorado momentáneamente. Estoy solo, tranquilo”.

A partir de la charla entre L-Gante y Nati Jota al aire, se deduce que el artista podría haber sido conquistado por una participante de MasterChef. Todo se deriva de la pregunta que le hizo la conductora cuando mencionó si se trataba de una persona que cocinaba. Lejos de responder por sí o por no, el joven desvió la conversación. Así las cosas, las posibles competidoras podrían ser Sofía La Reini Gonet o Sofía Martínez.

Las declaraciones de L-Gante

Durante su encuentro con la prensa, L-Gante también se refirió a su encuentro con Maxi López, también ex pareja de Wanda. “Todo bien, todo tranquilo, re relajados. La pasamos bien. Arrancamos la mañana. Bien. Una buena charla para arrancar la mañana. Está bueno que la gente no tenga diferencias, más allá de esa temática que tenemos por el vínculo con Wanda. Pero la verdad que nos llevamos de 10 con Maxi”, comentó.

image

Segundos después, un periodista le preguntó: “Maxi dice que te consideras su amigo, ¿vos a él?“. Demostrando que los conflictos con Nara habían quedado en el pasado, el joven subrayó: ”Sí, sí, obvio. Aparte, lo admiro mucho por su forma de ser, por todo lo que logró y por cómo es su persona. La verdad, es una máquina. Fue un condimento especial, totalmente. Me sentí muy relajado y aprendo mucho también".

Momentos después, los periodistas le preguntaron su opinión sobre el vínculo entre Martín Migueles y la mediática, y sobre todo su reacción ante las versiones de infidelidad: “Yo siempre me divierto. Una separación no es algo divertido. A mí me divierte que quizá en algunas cosas no tengo nada que ver y, sin embargo, caigo yo ahí en la volteada, que salpique para estos lados. Con eso me divierto un poco cuando es algo que no tiene nada que ver”.

Por último, Elián se refirió a la posibilidad de que la relación entre Wanda y Migueles se transforme en un amor verdadero y duradero: “No sé, igual siempre deseo que haya amor. Pero crees que ella tiene un amor verdadero con él”. Durante el programa, el referente del RKT habló sobre su relación actual con Wanda: “Me llevo bien, nos bardeamos un poco, nos entendemos y nos conocemos”.