La frase de un participante de Es mi sueño que emocionó a Abel Pintos

Un niño sorprendió a todo el jurado con una frase que resonó en los miembros del jurado al finalizar su presentación con una canción del propio Pintos.

Abel Pintos t uvo una jornada emotiva durante el programa "Es mi sueño" que se emite por canal El Trece. Un niño, de nombre Lorenzo, 13 años de vida y oriundo de Gualeguaychú, Entre Rios, hizo emocionar al reconocido cantante por su estilo para cantar sino que también por una frase que terminó quebrando la estabilidad emocional de los jurados La Mona Jiménez , Joaquín Levinton y Jimena Barón .

"Me siento nervioso y contento” , dijo Lorenzo sobre la situación de cantar la canción Sin Principio ni Final, del propio Pintos. Finalizada la presentación en el escenario, Levinton bromeó sobre el nivel de canto del niño.

Niño Abel Pintos

Luego el niño dejó a todos boquiabiertos con una frase particular: “En realidad, a mí no me interesa ser famoso. Lo que me gustaría de grande es cantar a beneficio de chicos necesitados y ayudar a la gente”.

El cantante no pudo ocultar su emoción: “Lo tenés todo. Me emociona mucho que hayas elegido esta canción y la cantaste muy amablemente, con toda la ternura que tenés. No sé lo que yo hubiese dado por cantar así a tu edad”, le dijo Abel sobre lo hecho sobre el escenario.