Escrache, enojo y denuncia: acusan a Wanda Nara de abandonar a sus perros

La conductora de MasterChef Celebrity quedó envuelta en un escándalo tras la viralización de imágenes que muestran el abandono de sus mascotas.

Wanda Nara disfruta de sus vacaciones en Europa en medio de su divorcio con Mauro Icardi . Sin embargo, en la Argentina la acusan de haber abandonado a dos perros.

La denuncia fue compartida por el periodista e íntimo amigo de la China Suárez, Gustavo Méndez , quien contó en La mañana con Moria (El Trece) que vecinos del barrio de Nordelta mostraron su preocupación por las mascotas de la conductora de Telefe.

Según la versión de Méndez, el reclamo habría surgido dentro de un grupo de WhatsApp del barrio, donde algunos residentes hicieron pública la inquietud. “Lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”, sumó el periodista. En las imágenes compartidas al aire del programa se ve

Ahora bien, la queja de los vecinos vendría por los ladridos constantes de los animales encerrados en un pequeño lugar. “Están muy solos los perros y están ladrando mucho. Ladran todo el día”, agregó Méndez sobre el testimonio de uno de los denunciantes.

Acto seguido, leyó el mensaje de una vecina del barrio que relata la situación de abandono de los perros. “Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está tolamente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”, leyeron al aire y coincide con la estadía de Nara en Europa que lleva ya más de 10 días.