Wanda Nara da el paso de su vida y se casa con Martín Migueles

La conductora televisiva y empresaria recibió la propuesta a través de las redes sociales. La foto que compartió ella y generó revuelo.

El mundo del espectáculo se vio conmovido y sorprendido por un particular posteo de Martín Migueles en su cuenta de Instagram junto a su pareja Wanda Nara . Lejos de la polémica y en otra sintonía a la de su pareja que está constantemente vinculada a las polémicas en la farándula, Migueles se expresó con un posteo que mostraba una propuesta.

A través de las historias de Instagram y con una foto tomada estilo selfie por parte de la empresaria, Martín escribió discreto, con un estilo de letra romántico, una propuesta para ella: "¿Te querés casar conmigo?", propone en su imagen compartida.

A su vez, más allá de la publicación de Migueles, la conductora de MasterChef Celebrity subió una foto a sus redes sociales donde se divisó, en su dedo anular de la mano izquierda, un anillo brillante que pasó desapercibido. Probablemente, una respuesta a la propuesta que hizo público Migueles.

Migueles WAnda

El silencio hizo ruido y se espera que en las redes sociales, donde publican la intimidad de su vida, hagan oficial la propuesta. En caso de que se concrete el casamiento será la primera experiencia para Migueles debido a que nunca pasó por el altar, no así Wanda que se casó dos veces (con Maxi López en 2008 y luego en 2014 con Mauro Icardi) y tiene cinco hijos.

Sin embargo se podría complicar el casamiento debido a que el divorcio con Icardi todavía sigue en proceso, vinculado a una causa judicial donde exista la disputa por un departamento en Milán y una multa que Icardi le pidió a la justicia contra Wanda.

Wanda Anillo

La batalla judicial clave que Mauro Icardi le ganó a Wanda Nara: "100 millones de pesos"

Luego de tantas derrotas, Mauro Icardi pudo terminar con sonrisa tras una nueva batalla judicial contra Wanda Nara. La Cámara Civil de Apelaciones le propinó un fuerte revés a la conductora de MasterChef Celebrity.

“Se trata de una nueva multa por 100.000.000 de pesos”, según confirmó Elba Marcovecchio, la abogada del delantero del Galatasaray. La sanción de casi 72.000 dólares fue como castigo a la filtración de los chats privados de Wanda con Mauro, donde además participaba de la conversación la licenciada Fernanda Matera, miembro del Ministerio Público Tutelar.

La información la dio Gustavo Méndez tras hablar con la letrada, quien volvió a acusar a Cinthia Fernández de “instalar mentiras”, luego del fallo del juez de primera instancia, Adrián Jorge Hagopian. De hecho, en La Mañana con Moria recordaron que Wanda acumula 500.000.000 de pesos en multas, o casi 360.000 dólares.

Por otra parte, Elba Marcovecchio aseguró que está en marcha la apelación a la cámara la fijación de alimentos provisorios, tribunal que en su momento le concedió que pase del cinco por ciento al tres porciento del salario del futbolista. La intención es que Wanda Nara se vea obligada a presentar la demanda definitiva de alimentos, para lo cual tendría que blanquear todos sus ingresos y egresos, como ya lo hace Mauro Icardi.