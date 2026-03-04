Denuncian la presencia de un celular en la casa de Gran Hermano

Gran Hermano: Generación Dorada ya comenzó y los participantes ya comienzan a planear y ejecutar sus distintas estrategias. Lucero fue el primer eliminado y el juego cada vez suma más polémica , peleas y contenido que llama la atención del público que sigue el reality de Telefe .

El programa vive una nueva edición totalmente renovada con nuevas reglas, estructura y formas de juego para que los participantes lo den todo en la competencia. En la primera semana, se fue Daniela por la muerte de su padre y Divina Gloria por un problema de salud. Luego, la primera volvió a la competencia, mientras que en reemplazo de la segunda ingresó Carla.

Todo lo que pasa en el reality da qué hablar y las redes sociales es el lugar de debate de los fanáticos del programa. En las últimas horas se filtró un video de la grabación del programa con un detalle que llamó la atención por lo que parece ser que es un celular. Sabiendo que el reality se caracteriza por el estricto aislamiento en el que no hay comunicación con el exterior (por ejemplo, no saben la fecha ni la hora y solo se relacionan entre ellos), la presencia del supuesto aparato generó controversia y especulaciones de todo tipo.

"Celular en GH. No puede ser", dice el video de TikTok en el que se ve a dos participantes hablando, pero cuando se hace zoom aparece una iluminación similar a una pantalla de teléfono en la parte baja del televisor. Esto fue compartido en X y el público opinó sobre la veracidad. "Usuarios en redes denuncian la 'aparición' de un celular en #GranHermano", escribió la cuenta @realtimerating en X. Muchos usuarios aseguraron que la luz era de las líneas que están en el diseño del piso mientras que otros dudaron del aislamiento como de la intención de la "producción" para que se filtre datos.

"Es la línea del piso, pero mas iluminada, que les costaba pensar un toque más"; "Estos videos son todos armados para volver tendencia a GH y tratar de subir el rating real (no el inflado ficticio)"; "Es la luz del piso, igualmente no hay nada malo porque todo es teatro", fueron algunos de los mensajes que circularon en redes sociales.

Quién es “Carlota”, el reemplazo de Divina Gloria en Gran Hermano

Tras la repentina salida de Divina Gloria de la casa de Gran Hermano, una nueva participante se sumó a la competencia a partir de este domingo 1° de marzo. Se trata de Carla “Carlota” Bigliani.

Es diseñadora y creadora de la marca de accesorios “A lo mejor Carlota”, una firma independiente nacida en 2010. Trabaja en su casa, tiene dos hijas adolescentes y tres mascotas.

Conocida como “Carlota” le suelen decir “Hola, potra”, ya que ese es su saludo característico en las redes sociales. “Tengo la casa soñada, pero tenía ganas de cambios y acá estoy”, sostuvo la microinfluencer en su presentación ante las cámaras de Telefe.

Carlota entró a la casa y para algunos participantes fue como si ni siquiera la hubiesen notado más allá del correspondiente saludo, ya que recién había finalizado la primera cena de nominados y varios de los jugadores -tanto los involucrados en la placa como los que no- querían dialogar sobre lo que acababa de suceder en el SUM.

Cuando Santiago del Moro se comunicó con la casa, Carlota tuvo la oportunidad de presentarse y dar a conocer que tiene “dos hijas adolescentes, tres mascotas y un marido ruso”, que es oriunda de Villa Adelina y que “le encantan los tatuajes a pesar de que ya no tiene plata para hacérselos”.