Se quería ir y se fue: quién es el primer eliminado de Gran Hermano

Yanina Zilli fue la salvada por el público en la primera gala de eliminación del reality.

Gabriel Lucero se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada . El caricaturista más famoso de las redes sociales perdió el versus final de la placa donde enfrentó a Yanina Zilli.

Tildado de “planta” no logró superar el primer termómetro del público y fue expulsado con el 54,8% de los votos negativos. Previamente, Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento fueron los salvados por el público.

“ Me quería ir, pero no me quería ir. Quería quedarme. Pero me jugó en contra el mal descanso” , explicó el participante, intentando poner en palabras lo que sintió dentro de la casa.

Conocido por su acidez en redes sociales y por personajes filosos, muchos esperaban verlo “picante” dentro de la casa. Pero eso no ocurrió. “Creo que parte de lo que jugó en contra fue que yo estaba con mucho miedo del afuera, mucho miedo de la cancelación. La conozco, sé cómo funciona”, explicó. El temor a que revisaran su pasado en redes, a que algún comentario viejo volviera como un boomerang, lo paralizó. “No podía dejar de pensar en eso, en mi pareja, en no hacer nada que la pusiera incómoda. Sobrepensé, sobrepensé y no me relajé nunca”, reconoció.

Zilli se mostró emocionada y no dudó en celebrar el triunfo en el reality más visto de la televiisón argentina. Además, en los próximos días cumplirá 60 años y lo festejará con sus compañeros.