Contundente reacción de Dante Spinetta tras conocerse el vínculo con Griselda Siciliani
La actriz, lejos de Luciano Castro, habría comenzado un vínculo con el músico. El cantante no tardó en pronunciarse en las redes sociales.
En medio de la recuperación de Luciano Castro tras su internación voluntaria, una noticia puso otra vez en el foco mediático a Griselda Siciliani. Trascendió según publicó Puro Show que la actriz estaría comenzando un romance con el músico Dante Spinetta.
En el programa de El Trece fue Pochi quien contó que hubo encuentros en el departamento de la ex de Castro en varias oportunidades. “Cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película “Felicidades”, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”, contó la periodista.
La noticia tuvo una fuerte repercusión que no tardó en tener la palabra de uno de los protagonistas. Quien habló fue Dante Spinetta que le respondió a una consulta que le había hecho Karina Iavícoli, panelista del ciclo LAM. “No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”, dijo poniendo un freno al rumor.
Incluso en una publicación de X (ex Twitter), el cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas decidió salir al cruce de las versiones. “Dejen de mandar fruta, la última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años mas o menos”, escribió.
