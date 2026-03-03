Espectáculos La Mañana Griselda Siciliani Contundente reacción de Dante Spinetta tras conocerse el vínculo con Griselda Siciliani

La reacción de Dante Spinetta tras el vinculo con Griselda Siciliani

En medio de la recuperación de Luciano Castro tras su internación voluntaria, una noticia puso otra vez en el foco mediático a Griselda Siciliani. Trascendió según publicó Puro Show que la actriz estaría comenzando un romance con el músico Dante Spinetta.

En el programa de El Trece fue Pochi quien contó que hubo encuentros en el departamento de la ex de Castro en varias oportunidades. “Cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película “Felicidades”, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”, contó la periodista.

Griselda-Siciliani-Portada La noticia tuvo una fuerte repercusión que no tardó en tener la palabra de uno de los protagonistas. Quien habló fue Dante Spinetta que le respondió a una consulta que le había hecho Karina Iavícoli, panelista del ciclo LAM. “No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”, dijo poniendo un freno al rumor.