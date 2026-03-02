Mariano Iúdica reveló al decisión que tomó su sobrino y que cambió su vida

Santiago Iúdica tomo la decisión de dedicar su vida al sacerdocio y dicha determinación fue celebrada de manera pública por su tío, el famoso conductor de televisión, Mariano Iúdica . La familia expresó su respaldo en redes sociales , reconociendo el valor espiritual de este camino que escogió para su vida.

Mariano manifestó a través de su cuenta de Instagram, el orgullo y la emoción compartidos por toda la familia frente a la vocación de Santiago. El mensaje enfatizó el acompañamiento familiar y la importancia del apoyo en momentos de elecciones trascendentes como esta.

“Santi acaba de elegir CONSAGRAR SU VIDA al SACERDOCIO... Toda la familia lo apoya y celebra su profunda decisión!!!”. Las palabras del conductor reflejaron el apoyo incondicional de los Iúdica hacia la nueva etapa de Santiago. La repercusión del mensaje fue inmediata en plataformas digitales, donde seguidores y allegados sumaron muestras de reconocimiento al gesto familiar y destacaron la dimensión emocional de la decisión.

image

En conversación con Infobae, el conductor contó la emoción que aún vive toda la familia. “Este nene, que toda la vida fue un chico muy, muy particular, muy divertido, pero muy solidario, muy ayudador, siempre atento a todos los demás”, relató Mariano aludiendo tanto a su carácter como a su papel en una familia numerosa en la que “mi hermano tiene nueve hijos, él es el séptimo”.

Quién es Santiago, el sobrino de Mariano Iúdica

La figura de Santiago Iúdica resulta emblemática en la comunidad donde reside, y en todos los grupos sociales a los que pertenece. “Siempre quiso misionar, ayudó en la iglesia, siempre estaba listo y pronto para todo tipo de grupos y siempre misionando, colaborando en todo”, relató Mariano Iúdica. Desde pequeño apoyó activamente en la pastoral de San Juan y, pese a su vocación religiosa, mantenía intereses comunes: “Tuvo su novia y sus cosas, pero siempre yendo a ver a River”, cuenta con emoción el conductor.

La familia está encabezada por Fernando Iúdica, quien se desempeña como director del Hospital Austral. Dentro de esa misma familia, dos de las hijas se destacan como médicas reconocidas: “Una es la encargada de oncología infantil, tremendo. Y la otra es una cirujana muy potente que hace también cirugía de tórax”, detalla Mariano sobre los integrantes de su familia.

image

El proceso de formación religiosa implica, para la familia, una transformación: “Lo van a dejar de ver por mucho tiempo, porque una vez que se ordenan medio que desaparecen, se van a hacer su seminario hasta que se hacen sacerdotes. Es una carrera como de diez años y aparecen esporádicamente”. Por este motivo, la mezcla de emociones es inevitable: “Hay una mezcla también ahí de angustia, pero de emoción”.

Desde un tono optimista y expectante: “Ahora vamos a ver cómo, ojalá que Santi santifique a toda la Argentina y, no sé...a lo mejor son dos años, veinte años, y es el cardenal Iúdica”, expresa Mariano. “Es un chico que está muy presente en la familia, muy activo. Es el que hace los costillares, en la casa de mi hermano, es el asador, juega al fútbol bárbaro, al rugby, entonces, es una despedida grosa para todos”, sostiene el conductor.

Santiago Iúdica es hijo de Fernando (hermano mayor de los Mariano) y Débora, asumió la vocación de abrazar el sacerdocio. Este paso marca una experiencia de gran significado tanto para él como para sus allegados.