La batalla judicial clave que Mauro Icardi le ganó a Wanda Nara: "100 millones de pesos"

Luego de tantas derrotas, Mauro Icardi pudo terminar con sonrisa tras una nueva batalla judicial contra Wanda Nara . La Cámara Civil de Apelaciones le propinó un fuerte revés a la conductora de MasterChef Celebrity.

“Se trata de una nueva multa por 100.000.000 de pesos”, según confirmó Elba Marcovecchio, la abogada del delantero del Galatasaray. La sanción de casi 72.000 dólares fue como castigo a la filtración de los chats privados de Wanda con Mauro, donde además participaba de la conversación la licenciada Fernanda Matera, miembro del Ministerio Público Tutelar.

La información la dio Gustavo Méndez tras hablar con la letrada, quien volvió a acusar a Cinthia Fernández de “instalar mentiras”, luego del fallo del juez de primera instancia, Adrián Jorge Hagopian. De hecho, en La Mañana con Moria recordaron que Wanda acumula 500.000.000 de pesos en multas, o casi 360.000 dólares.

image

Por otra parte, Elba Marcovecchio aseguró que está en marcha la apelación a la cámara la fijación de alimentos provisorios, tribunal que en su momento le concedió que pase del cinco por ciento al tres porciento del salario del futbolista. La intención es que Wanda Nara se vea obligada a presentar la demanda definitiva de alimentos, para lo cual tendría que blanquear todos sus ingresos y egresos, como ya lo hace Mauro Icardi.

Mauro Icardi enfrentó rumores de infidelidad a la China Suárez: furioso descargo

¿Y ahora? Las dudas están abiertas y las explicaciones son reducidas en torno a un hecho confuso que pone en jaque la confianza de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, quiénes se muestran felices en las redes sociales fortaleciendo el vínculo cada día que pasa. Sin embargo, una megafiesta habría puesto todo bajo la lupa.

El jugador que se despidió del Galatasaray viajó a Turquía para asistir al cumpleaños de su amigo y compañero Lucas Torreira en un evento donde predominó el ambiente festivo en un marco donde también había mujeres. Por cuestiones laborales, la actriz se quedó en la Argentina por lo que Mauro fue solo al evento aprobando su presencia como una demostración de confianza mutuo.

image

Lo peor que podía pasar era la aparición de un video confuso donde un hombre, de apariencia física y vestido similar a Icardi, aparezca besando a una mujer de espalda a la cámara. Luego de la viralización del video, las hipótesis nacieron en las redes sociales y los usuarios empezaron a sacar cuentas para intentar develar la identidad de la persona a la cual no se le vio el rostro.

Cansado de las versiones, el futbolista usó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo contra los medios de comunicación y escribió: "Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?? Las barbaridades que hay que leer para que 4 gatos locos se la den de Periodistas. Qué decadencia!!!". En esta misma línea, Icardi sumó con ironía: "Lo que más risa me da es que los 4 gatos locos se creen también opinólogos de fútbol y de contratos y los tengo 24hrs hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza".

Fue entonces que Mauro hizo referencia a las imágenes difundidas en redes sociales, donde se lo ve interactuando y muy cercano a la mujer a la cual se lo vínculo sentimentalmente: "El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones".

image

También negó que haya desarchivado fotos con Wanda Nara de Instagram. "Y para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y, en la mujer que AMO y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que les tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia", aseveró.

“Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen o repiten de cierta ‘fuente’, que ya todos sabemos quién es”, dijo sobre la actriz destacando su trabajo en los medios.