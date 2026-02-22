Mauro Icardi, en llamas con las escenas de sexo de la China Suárez en En el barro

La llegada de la segunda temporada de En el Barro a la plataforma Netflix ha puesto nuevamente a la China Suárez en el centro de la conversación mediática del país. En esta entrega, la actriz interpreta a un personaje complejo que atraviesa situaciones de extrema vulnerabilidad y fortaleza, consolidando su lugar como una de las intérpretes más versátiles. Bajo la atenta mirada de Sebastián Ortega , la actriz se entrega a una narrativa que explora los rincones más oscuros de la experiencia humana en contextos de encierro .

La apuesta del productor por la ex Casi Ángeles no fue casual, sino que respondió a la búsqueda de una intérprete capaz de transmitir sensualidad y drama con la misma intensidad. El personaje de la intérprete rompe con los estereotipos previos de su carrera, mostrando una faceta mucho más cruda y menos glamorosa que la que el público suele ver en sus redes. La crítica destacó su capacidad para sostener el ritmo de una historia que no da respiro y que la posiciona nuevamente como la artista más comentada del momento.

Sin embargo, su éxito profesional se vio salpicado por las repercusiones en su vida privada, especialmente tras las declaraciones de su pareja, el futbolista Mauro Icardi . En el programa DDM se analizó detalladamente la actitud del delantero, quien ha manifestado públicamente su dificultad para lidiar con el trabajo de su mujer frente a las cámaras. Durante una entrevista reciente con Mario Pergolini, el actual jugador del Galatasaray no ocultó su carácter posesivo y fue directo al grano: “Soy celoso, sí” .

Qué opina Mauro Icardi sobre las escenas de la China Suárez

El debate en torno a los celos del artillero escaló cuando se conocieron detalles de las escenas de sexo que la China protagoniza en la serie con compañeras como Camila Peralta y Verónica Llinás. Según los panelistas de América TV, el futbolista sigue de cerca cada paso de la actriz, lo que genera una atmósfera de control que trasciende los límites de la ficción. Analizando esta conducta recurrente en el deportista, el periodista Guido Zaffora fue tajante: “Icardi, como buen controlador, admite que no le gustan las imágenes de la China”.

La mirada de los especialistas en espectáculos apunta a que el ex Inter no logra separar la realidad de lo artístico, viendo en la actuación de su pareja una amenaza a su propia seguridad. En el ciclo conducido por Mariana Fabbiani, se remarcó que esta actitud posesiva es una constante en la relación y que se manifiesta con mayor fuerza ante escenas de intimidad. Sobre esta percepción del futbolista respecto a la imagen pública de la intérprete, Tatiana Schapiro señaló: “Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad”.

Qué dijo Sebastián Ortega sobre el escándalo

Por otro lado, Ortega quiso blindar el prestigio de su producción frente al ruido mediático que rodea constantemente a los protagonistas de su serie. En una charla con Perros de la Calle, el creador de El Marginal explicó que el proceso de casting fue previo a cualquier escándalo reciente que involucrara a la pareja: “Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático. Yo creo que lo hizo muy bien ”.