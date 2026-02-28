Mauro Icardi estalló contra el juez tras una nueva derrota judicial ante Wanda Nara

El delantero se verá obligado a pagar un total de 150.000 dólares para hacerse cargo de la manutención de sus hijas.

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo en las últimas horas: ocurre que el delantero fue intimado a pagar 150.000 dólares por la manutención de sus dos hijas , un fallo que desató reacciones inmediatas en las redes sociales. Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, se convirtió en protagonista con sus publicaciones sugestivas en Instagram.

En su historia, la letrada compartió un mensaje contundente: “Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo” , acompañado de un cartel que muchos interpretaron como un mensaje directo al futbolista. La letrada no se quedó ahí y sumó otra publicación con la frase: “Tribunales queda en la calle Lavalle 1212”, refiriéndose al juzgado de Familia donde se dirimen los casos.

Además, en su muro de Instagram, la representante legal escribió palabras aún más filosas: “Muévete en silencio. Solo habla cuando sea el momento de decir ‘Jaque Mate’” , en un claro mensaje de celebración tras la resolución judicial a favor de la conductora de Masterchef Celebrity. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron repercusión en distintos medios.

Icardi-Comunicado

Por su parte, el artillero del Galatasaray reaccionó con explosivas acusaciones contra el juez Adrián Jorge Hagopian. A través de sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, el futbolista denunció que el magistrado beneficiaba sistemáticamente a la presentadora en la causa. Según ellas, “en un año y cuatro meses la Sra. Nara no cumplió con su carga” de iniciar la demanda definitiva de alimentos.

La picante reacción de Mauro Icardi en las redes

Las letradas del atacante solicitaron que “se tengan por decaídos los alimentos provisorios” fijados en noviembre de 2024, argumentando que la blonda había mostrado inacción procesal. “Estamos en presencia de la máxima inacción procesal de quien elige no iniciar la acción de fondo”, señalaron, cuestionando la actitud de la mediática en el proceso judicial.

Además, las defensoras deslizaron que la empresaria busca evitar “informar sus ingresos, bienes, costos, egresos, pero también los concretos ingresos, bienes y egresos del demandado”, acusación que suma tensión al conflicto mediático y judicial. La crítica también incluyó al juez, al que las abogadas acusaron de prevaricato por su actuación permisiva con la modelo y estricta con el ex jugador de la Selección Argentina.

Icardi-Comunicado-2

“No hay justificación alguna para avalar este incumplimiento a la carga procesal”, enfatizaron las abogadas en el escrito presentado ante el juzgado. La situación deja a Icardi evaluando el próximo paso, que podría ser la recusación de Hagopian para que otro magistrado se haga cargo del expediente.

El enfrentamiento entre las partes continúa sin señales de tregua, con la mediática celebración de Rosenfeld y la fuerte reacción de Icardi y sus representantes legales. Entre publicaciones en redes, comunicados judiciales y la tensión mediática, la disputa sigue acaparando la atención pública.