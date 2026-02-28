Bomba: los tres famosos que suenan para sumarse a Gran Hermano

La casa de Gran Hermano : Generación Dorada podría vivir un giro inesperado en los próximos días. Tras las recientes salidas de Daniela de Lucía y Divina Gloria , la producción evalúa la incorporación de nuevos participantes. Pilar Smith reveló en LAM quiénes son los candidatos que podrían ingresar, generando gran expectativa entre los fanáticos del reality de Telefe.

Con su clásico cuaderno en mano, la periodista aseguró que la definición es inminente: “ Se están evaluando tres nombres . De estos tres que vamos a dar ahora, entran dos. Domingo o lunes, me dicen”, afirmó, sembrando intriga sobre los próximos movimientos dentro de la casa. La información anticipa que la dinámica del programa podría cambiar de forma significativa en las próximas horas.

La comunicadora comenzó a enumerar a los posibles ingresos. “Candidata número uno: Inés Lucero” , reveló, en referencia a la participante que saltó a la fama por su participación en Survivor. Su nombre sorprendió al público, que ya había seguido su trayectoria en otros realities y programas televisivos.

Inés-Lucero

Luego agregó otro postulante que ya había quedado como suplente en una edición anterior: “También conté que quien se había sacado la foto y no ingresó de una, pero estaba ahí como suplente e ingresaría próximamente, es Alejandra Majluf”, afirmó. La mención de la mujer generó reacciones inmediatas entre los panelistas y seguidores del ciclo.

Finalmente, la panelista anunció el tercer nombre que completa la lista de posibles ingresos: “Y la tercera que se está barajando es Camilota”, contó. La periodista aclaró que se trata de Camila Deniz, hermana de Thiago Medina y exparticipante de Cuestión de Peso, mostrando que la producción busca figuras conocidas y con historia en la televisión.

Del Moro confirmó que Divina Gloria no volverá al reality

Mientras tanto, Santiago del Moro confirmó que Divina Gloria no regresará al reality: “Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego”, escribió en sus historias de Instagram. El conductor subrayó que la decisión se debe a cuestiones de salud, poniendo fin a las especulaciones sobre su vuelta a la casa.

Divina Gloria

Además, el presentador adelantó que la salida de la concursante y la reciente baja de Daniela de Lucía derivarán en la entrada de dos nuevos competidores: “Por tal motivo y dado lo que sucedió, el domingo ingresan dos jugadores a la casa ”, señaló. La frase encendió las especulaciones sobre cómo impactará su arribo dentro de la vivienda más famosa del país.