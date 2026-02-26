Gran Hermano: nominados, salidas repentinas y reemplazos

La primera gala de nominación se vivió con sorpresas en la casa de Gran Hermano. Quiénes son los hermanitos en peligro para la eliminación.

Este miércoles Gran Hermano tuvo la primera gala de nominación en una noche explosiva. En medio de la gala, Santiago del Moro, confirmó que Daniela De Lucía no volverá al reality tras la muerte de su padre y pronto ingresará su reemplazo.

Durante la gala los hermanitos nominaron y conformaron la primera placa de cara a la gala de eliminación. La placa está abierta y consta de dos instancias: la primera es durante las 24 horas iniciales tras la gala de nominación, las cuales son con voto positivo del público.

Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli son los integrantes de la primera placa de Gran Hermano 2026. Aquellos que más votos tengan el jueves 26 de febrero, bajarán de placa, y partir de allí la placa se hace negativa rumbo a la gala de eliminación del lunes 2 de marzo.

La primera placa de nominados Tu voto es positivo: ¿Quién querés que siga en el juego? Envía GH al 9009 o ingresá en ghglobal.ar Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en mitelefe.com/vivo con la conducción de @santidelmoro

Daniela De Lucía se fue de la casa por la muerte de su padre

Daniela De Lucía sufrió la muerte de su padre en la tarde del miércoles y tuvo que despedirse de la competencia a menos de 48 horas de haber ingresado. En los próximos días llegará su reemplazo.

La participante fue notificada en el confesionario, por lo cual fue a su habitación a agarrar su pertenencia y les comunicó que se marchaba a las compañeras que se encontraban allí. “Me voy, es un tema con mi papá”, se limitó a decirles la coach motivacional en primera instancia.

Acá en un día se vive muchísimo más tiempo, así que van a quedar por siempre en mi corazón. Se merecen que les diga la verdad: se murió mi papá. La vida es movimiento, uno hace planes, es surrealista, pero afuera está el mundo real. Me quedaré con ganas de vivir este mundo surrealista, ojalá que algún día nos crucemos de nuevo, adentro o afuera”, expresó Dani con mucha firmeza.