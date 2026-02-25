Tamara Pettinato tildó de "quilombera" a Cinthia Fernández y estalló la guerra en vivo

La panelista de Bendita accedió a una entrevista con La Mañana con Moria y todo terminó en escándalo.

Esta semana Tamara Pettinato se volvió noticia por su regreso al panel de Bendita. La periodista había abandonado el programa dos años atrás en medio de la polémica por sus visitas en plena pandemia al ex presidente Alberto Fernández, cuándo estaba en cumplimiento de sus funciones, y de un conflicto con el entonces conductor del ciclo, Beto Casella.

Ahora, brindó una entrevista para el programa de Moria Casán . La nota había comenzado con risas cómplices, dada la amistad de la periodista con Sofía Gala, la hija de la One, pero terminó en un escándalo con Cinthia Fernández y Amalia Guiñazú.

“Lo que se debate acá es un homicidio, no sé si fue su pareja, su paciente, su amigo”, comentó Cinthia ofuscada a Tamara, justo después de que la propia conductora de La Mañana con Moria le preguntara a Pettinato si su hermano mantenía un romance con Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió hace cuatro años en un incendio en su departamento, caso por el cuál su hermano irá a juicio próximamente.

En ese momento, la invitada aclaró desde el móvil: “Yo hablo con Moria, discúlpame”. Frente a esto, Cinthia chicaneó: “Ah, ¿no hablás con los panelistas?“. "Con vos en particular, no", respondió la entrevistada y Cinthia remató con un: "Cobardía, quizás".

Tamara amagó con abandonar el móvil diciendo: "No vine a esto, chicos. Perdón". "¿Por qué no querés hablar con Cinthia, querida?", indagó Moria. "No, porque lo aclaré antes de hablar, de hecho. Dije, yo hablo con Moria, no con Cinthia, que siempre le gusta hacer quilombo", respondió la entrevistada. "No sabía, perdón, No me dijeron. Quizás te incomodan mis preguntas, así que sí, te conviene", intentó aclarar Cinthia.

"A ella le gusta el quilombo. Sos otro tipo de quilombera y te dedicás a otra cosa, entonces yo no quiero hablar con vos. Elijo con quién hablar y elegí hablar con Moria. Debato con gente respetuosa y preparada. Les dije que no quería esto. Si quieren lo hacemos otro día cuando no esté. No vine a esto", dio por finalizado el tema Tamara Pattinato.

Amalia Guiñazú, la otra víctima de Tamara Pettinato

Al rato, fue Amalia Guiñazú quien exasperó a Tamara Pettinato, ya que afirmaba que un hubo un testigo que aseguró que su hermano Felipe no ayudó a su amigo durante la noche del incendio, y la entrevistada le aclaraba que la única que habló en el juicio hasta el momento era la mamá del neurólogo, que no estuvo presente en el siniestro.

“Es muy difícil. Si vine acá a que me digan cosas... Que no son así y que hagan un escándalo de esto, yo vine a contar lo que pasó el lunes en la audiencia”, enfatizó. Pero como Guiñazú insistía, Tamara se plantó: “¿Algo más quieren saber? Si no ya estoy para terminar".

Ahí, Moria intervino: “No te quiero incomodar más, decí lo de la causa y lo que quieras y te despedimos para que no te sientas incómoda. Decí lo que sabés y lo que has pedido”.

Una vez terminado el incomodísimo reportaje a Tamara Pettinato, por un lado Amalia Díaz Guiñazú se quejó del autoritarismo y Cinthia Fernández remató: “Le molestó que diga que se sentó en el sillón presidencial y hace una falta de respeto. No se hace cargo de sus acciones como toda la familia”.