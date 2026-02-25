Andrea Del Boca tendría un romance con un participante de Gran Hermano

Su hija Anna Chiara Del Boca hizo revelaciones inesperadas durante su participación en el streaming oficial de GH.

Andrea Del Boca sorprendió en la nueva temporada de Gran Hermano al ingresar a la casa para sumarse como nueva participante en medio de otras figuras del espectáculo y personas que se anotaron al casting para ingresar en la temporada de Generación Dorada.

Mientras la actriz pasa sus días en el interior del reality que volvió a cautivar a sus fanáticos, su hija Anna Chiara Del Boca participa del streaming oficial de GH . En un tono distendido lanzó distintas revelaciones que sorprendieron a los fanáticos por un posible romance que podría iniciar adentro de la casa.

En su relato se refirió a la posibilidad de que inicie una nueva relación luego de los acercamientos que tuvo con Eduardo, otro de los participantes. “Mamita siempre se ha equivocado con los hombres. Hay uno que entró hechizado. Es papi, mi nuevo papi, ¿está bien? Anduardo”, dijo.

Anna Chiara Del Boca

Al hablar de Eduardo Carrera, un ex generación 2003, la joven confesó: “A mí me gustó”. A su vez confesó que podría gustarle a su madre: “Sí, es el tipo de hombre que le gusta”.

Sin embargo descartó que vaya a darle un beso adentro de la casa: “No creo. Pero igual como viene con la almohada y con todo este delirio místico, no sé”.

“Yo siento que está el nicho también de justamente las señoras como que necesitan esa historia de amor, tercera, cuarta edad”, sumó en su relato.

Polémica: qué arreglo hizo Andrea Del Boca para entrar a la casa de Gran Hermano

Andrea Del Boca sorprendió en la primera noche de Gran Hermano que inauguró una nueva temporada que busca mezclar famosos con personas que se anotaron para el casting que realizó la productora. La reconocida actriz fue la encargada de abrir la casa del reality de una forma exaltada mientras recorría de forma solitaria el lugar donde convivirá durante días junto al resto de los participantes.

Una vez que la actriz ingresó al domicilio donde las cámaras están encendidas y pendientes las 24 hs, las redes sociales estallaron con comentarios e incluso colocando su nombre como una e las tendencias del momento en el que Santiago Del Moro lideraba la esperada ceremonia de ingreso.

Sin embargo si nombre también tomó relevancia luego de que Mariano De la Canal, o conocido como el fan de Wanda, revele en su cuenta de X (ex Twitter) la condición que habría puesto la actriz para ingresar al certamen. "Andrea del Boca arregló entrar a la casa a cambio de que a su hija la pongan en el streaming", confirmó en su posteo en referencia a su hija Anna Chiara Del Boca. Rápidamente las redes se hicieron eco de sus dichos aunque no se ofrecieron mayores precisiones sumadas a la confesión de De la Canal.