Polémica: qué arreglo hizo Andrea Del Boca para entrar a la casa de Gran Hermano

Mariano De la Canal, conocido como el fan de Wanda, reveló detalles de la contratación.

Andrea Del Boca sorprendió en la primera noche de Gran Hermano que inauguró una nueva temporada que busca mezclar famosos con personas que se anotaron para el casting que realizó la productora. La reconocida actriz fue la encargada de abrir la casa del reality de una forma exaltada mientras recorría de forma solitaria el lugar donde convivirá durante días junto al resto de los participantes.

Una vez que la actriz ingresó al domicilio donde las cámaras están encendidas y pendientes las 24 hs, las redes sociales estallaron con comentarios e incluso colocando su nombre como una e las tendencias del momento en el que Santiago Del Moro lideraba la esperada ceremonia de ingreso.

Sin embargo si nombre también tomó relevancia luego de que Mariano De la Canal , o conocido como el fan de Wanda, revele en su cuenta de X (ex Twitter) la condición que habría puesto la actriz para ingresar al certamen. "Andrea del Boca arregló entrar a la casa a cambio de que a su hija la pongan en el streaming ", confirmó en su posteo en referencia a su hija Anna Chiara Del Boca. Rápidamente las redes se hicieron eco de sus dichos aunque no se ofrecieron mayores precisiones sumadas a la confesión de De la Canal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianocanalok/status/2026109714598178996&partner=&hide_thread=false Andrea del boca arreglo entrar a la casa a cambio de que a su hija la pongan en el streaming. #granhermano pic.twitter.com/thppWhnwQI — MARIANO DE LA CANAL (@marianocanalok) February 24, 2026

Quiénes son los 18 participantes que entraron a Gran Hermano

Santiago del Moro presentó este lunes a los primeros 18 participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Entre ellos hay artistas, influencers, personajes relevantes de las redes sociales y exparticipantes de ediciones anteriores.

Con un pico de 19 puntos de rating que le dejó MasterChef Celebrity, Del Moro se puso al frente de la nueva temporada del programa más exitoso del país. Pasadas las 22.30, bajó a 14,8 puntos mientras que rapidamente escaló a 16,9 puntos con el ingreso y la sorpresa de todo el público de la actriz Andrea del Boca.

Quiénes son los nuevos participantes de GH

Andrea del Boca

Actriz y protagonista de telenovelas que hicieron historia en Argentina. Apareció en la tele por primera vez a sus pocos meses de vida y ahora, luego de tanta agua bajo el puente, se anima al desafío de ser parte de una experiencia distinta en el medio: la casa de Gran Hermano Generación Dorada. “Soy actriz, cantante, productora y directora… pero lo que más me gusta es jugar, así que por eso estoy acá, eso es Gran Hermano para mí”, reveló la famosa artista de 61 años en su clip de presentación para la competencia de Telefe.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Emanuel Di Gioia

Es de San Martín. Estuvo en el Gran Hermano 2011, edición de la cual él asegura que “le arrebataron el premio”. “Estuve ahí de ganarlo, pero esta vez no se me va a escapar la tortuga”, indicó. Tiene un taller de chapa y pintura en el que restaura “todo lo que tenga ruedas y motor”. Decidió volver a entrar a Gran Hermano porque no quiere lijar más, dice que tiene las manos llenas de callos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Lolo Poggio

La hermana menor de Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano 2022/23, es influencer y una artista multifacética. Marcó sus diferencias rápidamente con Juli con el objetivo de comenzar a destacarse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Carmiña Masi

La primera paraguaya en ingresar a Gran Hermano Argentina. Es periodista, conductora, y su carrera en su país natal comenzó con polémica debido a que hizo declaraciones sobre “prohibir el lenguaje guaraní”. “No me importa caerle bien o mal a la gente porque ellos no me pagan el sueldo”, sostuvo en su presentación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Jennifer “Pincoya” Torres

Conocida en las redes sociales como “Pincoya sin glamour”, participó en Gran Hermano Chile 2023, donde tomó gran notoriedad. Tiene planeado molestar a los jugadores revolviendo la bombilla del mate. “Me veo conviviendo bien, si son ordenados no voy a pelear, pero si son sucios y no ordenan sí, me voy a pelear”, expresó la chilena.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Tomy Riguera

Es futbolista y asegura que mantiene el deseo de seguir jugando una vez que termine su experiencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Es conocido en las redes sociales por hacer contenido junto a su madre, en especial cuando sale a bailar con ella.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Danelik Galazan

Es de Juan Bautista Alberdi, Tucumán. Vive de las redes sociales hace 5 años, donde hace contenido de humor. Cuando la hacen enojar, le salen muchas puteadas “porque lleva en la sangre lo tucumano”. Su objetivo es entrar a ganar y afirma que va a pelear por todo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Brian Sarmiento

Es exfutbolista y actualmente ejerce un rol de empresario con los jugadores. Se describe como una persona muy transparente, sincera. “A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, sostiene el ex Racing, Estudiantes y All Boys.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Catalina Tcherkaski “Titi”

Es tiktoker y dejó en claro desde un comienzo que no le gusta ser apodada “Cata”. Dando a conocer que le gusta mucho discutir, la influencer que hace de su vida una historia para las redes remarcó que “siempre tiene la razón”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Manuel Ibero

Oriundo de Zárate, Buenos Aires, quiere romper con el prejuicio de que “si estás trabado, no sos inteligente”. Estudió gran parte de su vida y se define como “soberbio, manipulador y de carácter fuerte” a pesar de que no le guste meterse en conflictos. Es el exnovio de Zoe Bogach, exparticipante del reality.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Juani Caruso

Le dicen “Juanicar” y es de Moreno, Buenos Aires. Es actor, cantante, influencer, tiktoker y tuitero. Trabajó en la película “La Sociedad de la Nieve” y reveló que se coló en los Oscars. Quiere entrar a Gran Hermano porque es fanático del juego, así que está decidido a entrar a jugar para “llegar lejos”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Úrsula Pintos “Yipio”

Se define como “gorda”, “mamá” y “felizmente comprometida con un chocolatito bailarín de movimientos exóticos”. Hace comedia desde hace una década, con comentarios sexuales y de cosas de la edad. “Me gustaría ser la primera gorda uruguaya que gane Gran Hermano”, aseveró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Daniela De Lucía

Es una influencer y “coach” que promete tener “luces y sombras” dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Escribió libros sobre crecimiento personal, relaciones, liderazgo y amor propio, y entró al reality para “conseguir más cosas lindas de la vida”, aunque reparando en que ingresa a jugar desde el primer minuto porque “es la casa de Gran Hermano y no Rincón de Luz”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Jenny Mavinga

Es de África Central y está radicada en Argentina hace más de 20 años. Llegó al país “por creer en el amor” y se presentó vestida de novia en su clip antes de ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Nicolás Sícaro

Es de Villa Domínico, Avellaneda. Es artista desde pequeño, ya que empezó a hacer música a sus 4 años de edad. Actualmente se dedica también a YouTube y es el mejor amigo de Ian Lucas, con quien comparte su pasión por el arte.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Divina Gloria

“Entrar en Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y un Gran Hermano”, declaró la artista de extensa trayectoria. La actriz dice que quiere entrar a la casa para entretener y limpiar, y brindó el dato espectacular de que “es muy buena lustrando cosas doradas”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Eduardo Carrera

Estuvo en Gran Hermano 3 (2003) y vuelve por su revancha, además de que espera poder aprovechar su experiencia con el fin de llegar hasta el final en el juego. No tiene victorias significativas en su vida, pero sí derrotas a las que logró sobrevivir. Su escudo será su sentido del humor y va a ser mucho más pensante. “El que ríe último, piensa mejor”, sentenció.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Gabriel Lucero

El participante está detrás de la cuenta viral que recopila audios divertidos en compañía de caricaturas. Estas están realizadas por este jugador que es músico, dibujante y humorista.