Quién es Chloé, el nuevo amor de Mauricio Macri

Tras el fuerte rumor de romance de Juliana Awada y el Rey Felipe VI se conoció quién es la modelo con quien comenzó una relación el exmandatario.

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron punto final a su relación de más de 15 años y cada uno parece haber rehecho su vida amorosa. Ella fue vinculada en las últimas horas con el Rey Felipe VI y él con una bella modelo que tuvo un affaire con Marcelo Tinelli.

Primero fue vinculado con Guillermina Valdés. Después surgieron menciones a Juana Viale . Más tarde apareció el nombre de Natalia Graciano, tras comentarios en televisión que aseguraban que el exmandatario estaría “muy interesado” en la modelo.

Sin embargo, este lunes, Yanina Latorre confirmó en su programa de América que la mujer en cuestión y que tomó la iniciativa fue Chloé Bello . “ Ella le escribió a él” , aseguró la conductora este lunes por la noche en SQP.

El contacto de Macri con Bello no sería para nada improvisado ya que la modelo sería amiga de una de las hijas del ex de Awada. Un dato que llamó aun más la atención fue la diferencia de edad de 29 años entre ambos.

Quién es Chloé Bello, la ex de Gustavo Cerati

Hija de Nora Portela y Marcelo Bello, Chloé Bello, se formó en el mundo de la moda desde muy chica. Desfiló en Europa, fue cara de marcas internacionales como Hugo Boss y El Corte Inglés.

Su nombre tomó mayor fuerza cuando comenzó un romance con Gustavo Cerati. La relación comenzó pocos meses antes del ACV que el líder de Soda Stereo sufrió en 2010 en Caracas. Ella tenía poco más de 20 años; él le llevaba más de dos décadas.

Tras la internación del músico, Bello quedó en el centro de una exposición mediática feroz. Fue señalada, cuestionada y analizada en programas de televisión mientras atravesaba una situación personal límite. Con el tiempo decidió irse del país y reconstruir su vida lejos del ruido.