Mirtha Legrand confesó que le "asusta" llegar a los 100 años

La Chiqui se encuentra festejando su cumpleaños número 99 en un día en el que atendió todas las llamadas de los medios.

En el día de su cumpleaños número 99, Mirtha Legrand sorprendió al dialogar con distintos medios. La conductora atendió cada uno de los llamados que le hicieron, incluido el de Matías Martin en Urbana Play. Durante la charla, la Chiqui se mostró agradecida por la cantidad de saludos y mensajes que recibió a lo largo de la jornada.

Sin embargo, también dejó una confesión sincera: reconoció que le asusta la idea de cumplir 100 años. Con su estilo frontal, admitió que la cifra la impacta y que llegar al centenario es algo que la moviliza.

A pesar de esa reflexión, Mirtha se mostró de buen ánimo, lúcida y agradecida por el cariño del público y de sus colegas en un nuevo aniversario que volvió a convertirla en el centro de atención del espectáculo argentino.

Embed - VISIONSHOW on Instagram: " En el día de su cumpleaños número 99, Mirtha Legrand dialogó con distintos medios y uno de los llamados que atendió fue el de Matías Martin en Urbana Play. Durante la charla, la conductora se mostró agradecida por la cantidad de saludos y mensajes que recibió a lo largo de la jornada. Sin embargo, también dejó una confesión sincera: reconoció que le asusta la idea de cumplir 100 años. Con su estilo frontal, admitió que la cifra la impacta y que llegar al centenario es algo que la moviliza. A pesar de esa reflexión, Mirtha se mostró de buen ánimo, lúcida y agradecida por el cariño del público y de sus colegas en un nuevo aniversario que volvió a convertirla en el centro de atención del espectáculo argentino. #MirthaLegrand #MatiasMartin #UrbanaPlay #Cumpleaños #VisionShow" View this post on Instagram

Mirtha Legrand cumple 99 años y vive un días mas que especial. No solo por el tremendo número de su cumpleaños sino por dedicar tiempo a la prensa en su día y por la esperada fiesta que vivirá esta noche.

Las declaraciones de Mirtha Legrand en su cumpleaños 99

“Me emociona haber llegado a esta edad, nunca me imaginé”, expresó Mirtha Legrand en una de las tantas entrevistas que brindó en el día de su cumpleaños 99. “Llegar bien, como estoy, es casi un milagro”, aseguró la diva en una nota telefónica que hizo en medio de los preparativos para su cumpleaños.

Cuando le preguntaron cuál era su secreto, Mirtha respondió: “Ninguno. No como nada especial, hago una vida normal, hago gimnasia, trabajo, disfruto y me ocupo de mi familia”. Y, entre risas, agregó: “Hago una vida normal, menos cocinar, hago de todo”. Además, hizo hincapié en las actividades que tiene como rutina en su día a día. “No solo leo, sino que también retengo, sé qué es lo que estoy leyendo. Siempre me gustó estar informada; desde chiquita quería saber todo”, expresó.

image

Mirtha Legrand festejará esta noche en la casa de su hija Marcela Tinayre, rodeada de amigos y familiares. El encargado de organizar la fiesta es Ramiro Arzuaga, quien reveló detalles sobre esta cena top. El prestigioso decorador contó cuál fue el único requisito que Mirtha les puso a sus 60 invitados. “Nos hizo poner en la invitación que no quiere recibir regalos”, indicó.

“Pero obviamente todo el mundo le lleva”, aseguró Ramiro para dejar en claro que nadie se queda sin darle un obsequio a la diva. Según detalló, entre los regalos más destacados se encuentran las flores, los bombones, anillos, pañuelos y perfumes. “Son todas las cosas que le gustan a ella”, comentó Arzuaga.

Por otro lado, el organizador dijo que el jardín de Tinayre fue uno de los sectores elegidos para el cumpleaños. “Es muy lindo, lo venimos preparando hace bastante tiempo. Vamos a poner carpa porque está pronosticado lluvia”, detalló. Arzuaga también reveló que en todos los festejos que organizó para Mirtha siempre basa su decoración en un concepto diferente. Para esta ocasión eligió una frase icónica de La Chiqui: “Porque yo soy una leyenda, y la leyenda continúa”.