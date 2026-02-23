Qué es lo que no hizo Mirtha Legrand que la llevó a cumplir 99 años

La diva de los almuerzos reveló los secretos para llegar a los casi 100 años con una vitalidad de 20.

Mirtha Legrand está de festejo y cumple nada más y nada menos que 99 años. Fiel a su estilo, la Chiqui mantiene su rutina al 100% y solo se ausentó a su trabajo en pandemia por recomendación médica.

En la emisión de su último programa previo a su cumpleaños, Mirtha contó ante la pregunta de Dalia Gutman, invitada a La Noche de Mirtha, cuál es el verdadero motivo detrás de la longevidad. La humorista quiso saber cuáles son los verdaderos tips para llegar a los 99 años y espléndida como lo está la conductora. “¿Hay rutina?”, indagó.

“ No hay ninguna rutina, nada, nada. Hago kinesiología dos veces por semana, en mi casa. Eso me hace bien” , dijo La Chiqui dejando a todos los invitados completamente sorprendidos por su increíble vitalidad.

Además, reconoció que “soy ágil, no soy una pelmaza. No hago meditación, no sé cómo se hace, el pensamiento se me va a otro lado”.

Y fiel a su estilo, la reina de la televisión destacó que el trabajo es su fiel estímulo. “Soy entusiasta, me gusta mi trabajo. El trabajo me da salud, pero también soy haragana”, bromeó.

Reafirmando su pedido de salud para su nuevo año de vida, Mirtha reveló algunos de sus hábitos cotidianos: “Como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas. Jamás tomé pastillas”.

Peligra el cumpleaños de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand celebrará a lo grande su cumpleaños 99 en su residencia de Barrio Parque en medio de un clima que podría opacar sus esperados festejos. Todo indica que Marcelo, quien se desempeñó como su chofer personal durante años, organiza una huelga que promete alterar la llegada de sus más de 70 invitados.

El conflicto con la diva de los almuerzos viene desde hace tiempo, exactamente un año, cuando fue despedido sin previo aviso y sin su debida indemnización por lo que el chofer tuvo que salir a los medios a poner el tema sobre la mesa. El flyer que Marcelo compartió en sus redes sociales muestra que planea presentarse en la puerta del domicilio junto a un grupo de 40 personas.

Habrá bombos y se llevará a cabo en el momento en el que ingresen al domicilio los invitados de la diva.

Frente a esta situación que se viralizó en las últimas horas, se espera que la seguridad privada y la Policia de la Ciudad refuercen la vigilancia en las inmediaciones.