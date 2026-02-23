¡Feliz cumple Mirtha Legrand!: 99 años, festejos y protestas

La conductora está de festejos y este lunes celebrará su cumpleaños que organizó su hija Marcela Tinayre. Habrá 60 invitados.

Mirtha Legrand celebrará a lo grande su cumpleaños 99 en su residencia de Barrio Parque en medio de un clima que podría opacar sus esperados festejos. Todo indica que Marcelo , quien se desempeñó como su chofer personal durante años, organiza una huelga que promete alterar la llegada de sus más de 70 invitados.

El conflicto con la diva de los almuerzos viene desde hace tiempo, exactamente un año, cuando fue despedido sin previo aviso y sin su debida indemnización por lo que el chofer tuvo que salir a los medios a poner el tema sobre la mesa. El flyer que Marcelo compartió en sus redes sociales muestra que planea presentarse en la puerta del domicilio junto a un grupo de 40 personas.

Habrá bombos y se llevará a cabo en el momento en el que ingresen al domicilio los invitados de la diva.

Frente a esta situación que se viralizó en las últimas horas, se espera que la seguridad privada y la Policia de la Ciudad refuercen la vigilancia en las inmediaciones.

Cómo serán los festejos de la Chiqui

Bajo la supervisión de Ramiro Arzuaga, ambientador oficial de Mirtha por noveno año consecutivo, la decoración retornará al estilo “clásico legranesco”, con una fuerte presencia de tonos pasteles y el color rosa que la caracteriza.

Habrá dos menús y la cena contará de un tapeo de bienvenida, seguido de un menú principal con ñoquis y risotto. Los asistentes recibirán abanicos de recuerdo que incluyen frases icónicas de la conductora, como “yo ya soy una leyenda”.

Mirtha fue la encargada de enviar las invitaciones por privado y aclaró en la tarjeta digital que no le lleven regalos. Se espera que asistan Martín Cabrales, Claudio Cosano, Pablo Codevilla, Gabriel Oliveri, Héctor Vidal Rivas y Susana Reta. Por el momento, se desconoce si irá Susana Giménez que cumplió 83 el pasado enero y disfruta de los paisajes de España.

También no faltará el momento del show que contará con Jairo, tras la imposibilidad de Sandra Mihanovich de asistir por compromisos de viaje. Tampoco está confirmada la presencia de la chef Jimena Monteverde, aunque la relación entre ambas se mantiene en buenos términos a pesar de cuestiones de agenda televisiva.