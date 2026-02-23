Daniel Agostini se sacó fotos con sus fans, pero “con la peor de las ondas”

El cantante de la movida tropical se tomó fotos con un grupo de seguidoras, pero se volvió viral tras el gesto del ex de Nazarena Vélez.

Daniel Agostini no estaba muy contento con los memes que llevan su nombre.

Daniel Agostini quedó envuelto en un escándalo viral cuando se filtró un video en donde se lo ve con un grupo de mujeres que hicieron fila para sacarse una selfie con él.

El debate se generó pese a que el cantante se mostró con paciencia sacándose fotos con cada una de las mujeres que le dieron besos y abrazos, sin problemas. Sin embargo, en las redes sociales, los usuarios notaron que la cara de Agostini era de “pocos amigos” y que hasta parecía molesto por la situación.

Los comentarios no tardaron en llegar y entre ellos se leyó: “con la peor de las ondas”, “en vez de la compañera del amor es la compañera del horror”, “muy pocos artistas se quedan con la gente”, “parece de mal humor, pero lo banco”.

DANIEL AGOSTINI Y SU FILA DE FANÁTICAS Unas 20 fanáticas esperaron su turno mientras el referente de la movida tropical #DanielAgostini accede a cada pedido tomando el celular, posando y recibiendo abrazos y besos. El video fue publicado por una fan que escribió "amor por nuestro rey" destacando el gesto del cantante en esperar a cada una. Sin embargo, algunos usuarios señaralon que Agostini un gesto serio y que parecía incómodo.

Pese a las críticas de la supuesta mala onda del artista, otros destacaron que no suelen ser muchos los cantantes que se detienen a encontrarse con sus fanáticos y que él, lo hizo.

Incluso, un usuario recordó un video cuando el ex de Nazarena Vélez sufrió un problema con su camioneta. “Tremendo acoso a Daniel Agostini. ¿Y si pasaba al revés?, se preguntó un usuario de la red social X.