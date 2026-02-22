Escándalo en Masterchef: un participante se fue a los gritos y acusó al programa de estar arreglado

El concursante no habría pasado a la instancia decisiva del certamen, se calentó y pegó un portazo tras una reacción violenta.

La recta final de MasterChef Celebrity quedó sumergida en un escándalo de proporciones tras la última jornada de grabaciones en los estudios de Martínez. Lo que debía ser una competencia culinaria de alto nivel derivó en una situación caótica cuando un concursante no asimiló su eliminación del certamen. La producción enfrenta ahora una crisis de imagen ante las graves acusaciones lanzadas por la figura saliente frente a todo el equipo técnico.

En ese contexto, la periodista Paula Varela informó: “Llega la final de MasterChef y como en toda final de reality, se picó todo”. El conflicto estalló en el preciso instante en que el jurado comunicó quién debía abandonar las cocinas más famosas del mundo a pasos de la gran definición. Según trascendió, el participante sentía que su desempeño le garantizaba un lugar en el podio y reaccionó de forma violenta ante el veredicto.

El clima de camaradería se rompió cuando el famoso cruzó la puerta del set entre gritos y señalando a las cámaras . Sobre la furia del eliminado, la panelista detalló: “Lo/a limpiaron y se recontra enojó. Se fue al grito de ‘acá hay arreglo’”. La gravedad del asunto radica en que el concursante decidió romper el contrato de palabra y profesionalismo que rige para la emisión del último capítulo de la temporada.

Tradicionalmente, todos los competidores regresan para la gala final, pero en esta ocasión la silla de esta figura quedaría vacía por decisión propia. El desplante pone en aprietos a la dirección del programa, que intenta negociar el retorno para evitar un bache en la transmisión. Con respecto a esta postura desafiante, la comunicadora ejerció de exégeta: “Yo no voy a venir a la grabación de la final”.

La producción sospecha que el alejamiento no es solo una amenaza de momento, sino un plan ejecutado para evitar cualquier contacto con el canal en los próximos días. Algunas versiones indican que el famoso ya habría abandonado el país para justificar su ausencia y evitar represalias legales por parte de la señal televisiva.

La postura del famoso ante la final de Masterchef Celebrity

La incertidumbre crece mientras los fanáticos intentan adivinar la identidad de quien decidió patear el tablero a último momento. Sobre la posible huida, la periodista arriesgó: “Ya se tomó un vuelo a algún lado para tener la excusa y no estar presente”.