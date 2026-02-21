Marta Fort, al borde de la censura: las fotos desnuda que revolucionaron las redes

La heredera del chocolatero utilizó cintas para cubrirse en zonas específicas y se animó al destape en su cuenta de Instagram.

Marta Fort revolucionó las redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que se mostró como Dios la trajo al mundo, desafiando los límites de la censura en Instagram. La joven heredera utilizó cintas para cubrirse estratégicamente, generando una catarata de comentarios divididos entre quienes celebraron su libertad y aquellos que cuestionaron su nivel de exposición.

A punto de cumplir 22 años, la hija del recordado chocolatero dejó en claro que su etapa de timidez quedó definitivamente definitivamente en el pasado. Sobre este cambio de perfil, la melliza de Felipe aseguró: “Afortunadamente ya no tengo miedos” . Este proceso de madurez personal no solo se refleja en sus redes, sino también en la forma en que gestiona su vínculo espiritual con su progenitor , fallecido en 2013.

Martita, que estuvo en el foco hace poco por haber protagonizado un accidente de tránsito, confesó que siente la presencia de su padre de manera constante y que suele acudir a él como una guía fundamental para tomar decisiones importantes en su vida diaria. Para la joven, la figura del Comandante sigue siendo su principal referente y protector en este camino de alta exposición mediática. Con respecto a su fe, fue contundente: “Yo no le pido a Dios, le pido a él” .

Marta Fort qué pasó con el bocadito Marroc de tamaño gigante

En el plano empresarial, la heredera de la fábrica también se encargó de poner fin a una de las mayores ilusiones de los consumidores: la creación de un bocadito Marroc de tamaño gigante. Según explicó, la estructura del icónico dulce fue analizada por expertos que desaconsejaron modificar su presentación clásica por razones de identidad de marca.

Aunque no descartó que la idea pueda retomarse en un futuro lejano, Marta justificó la decisión actual de la empresa. Sobre ese tema, la joven empresaria detalló: “Llegaron a la conclusión de que la forma es icónica así como está”. Finalmente, Marta brindó detalles sobre la situación actual de su hermano Felipe dentro de la estructura del negocio familiar.

Al contrario de lo que muchos imaginaban, el joven decidió mantenerse al margen de la gestión diaria de la compañía para concentrarse en sus propios emprendimientos creativos y marcas personales. La independencia de los mellizos marca una nueva etapa en la dinastía Fort, donde cada uno busca construir su propio nombre más allá del apellido. Sobre la postura de su hermano, la modelo aclaró: “Él directamente no se acercó. Se está ocupando de otros proyectos”.