Martita Fort atropelló a una anciana de 89 años: el impactante video

La influencer fue protagonista de una tremenda colisión en el barrio porteño de Palermo: la víctima está fuera de peligro y bajo observación médica.

Martita Fort protagonizó un grave incidente vial ayer al mediodía mientras circulaba por la calle Migueletes, en el barrio porteño de Palermo. Durante el trayecto, la joven atropelló a una mujer de 89 años , quien perdió el conocimiento de forma inmediata tras el fuerte impacto contra el asfalto. La noticia fue adelantada por el programa "Infama", que detalló que el siniestro ocurrió en una zona de gran tránsito peatonal y vehicular.

La víctima fue socorrida por el servicio de emergencias SAME y trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia , donde permanece bajo observación médica debido a su avanzada edad. Según los primeros reportes, el estado de salud de la mujer es delicado tras haber quedado tendida e inconsciente en la vía pública por varios minutos, aunque está fuera de peligro. “Se la llevó el SAME”, confirmó el abogado de la familia Fort, César Carozza , al ser consultado sobre el operativo.

César Carozza, representante legal de los hermanos Fort, brindó detalles exclusivos sobre la situación y calificó el hecho como un accidente de tránsito infortunado . El letrado argumentó que la responsabilidad no recae sobre la conductora, asegurando que la anciana intentó cruzar la calle por una zona que no estaba habilitada para los peatones. “ Lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible”, explicó.

Marta Fort atropello a una señora en belgrano a las 12 del mediodia en migueletes y olleros. La señora cruzo a media calle y martita fort no logro esquivarla. La señora esta fuera de peligro.

A pesar de la gravedad del siniestro, la influencer no quedó demorada por las autoridades policiales que se hicieron presentes en el lugar del siniestro minutos después. El letrado aclaró que se labraron las actuaciones correspondientes, pero que a la creadora de contenido se le permitió retirarse a su domicilio particular tras prestar declaración. “A Marta la dejaron que se vaya a su casa”, remarcó el representante legal.

- La mujer, con heridas leves, fue llevada al hospital Fernández.

- Investiga personal policial de la Comuna 14.

- Fue en Migueletes y Olleros.

- Según la causa, la mujer mayor cruzó a mitad de la calle. pic.twitter.com/Dxll4nzGxb — Vía Szeta (@mauroszeta) January 17, 2026

La interna familiar que afecta a Martita Fort

Este episodio judicial ocurre en medio de una feroz interna familiar entre los herederos del recordado Ricardo Fort y sus primos, vinculada al manejo de la empresa. John Fort, hijo de Jorge, rompió el silencio recientemente para denunciar que fue desplazado de sus funciones comerciales dentro de la histórica compañía chocolatera. “Me mandó un telegrama de despido”, reveló el joven sobre el trato recibido por parte de la actual administración.

La respuesta de Martita no se hizo esperar y llegó cargada de ironía a través de una transmisión por streaming, donde desmintió las acusaciones de su primo. La heredera sostuvo que las reuniones de directorio son "complejas" y que John nunca se comunicó directamente con ella para plantear sus inquietudes comerciales: “Que no sea tan cocorito, que se siente en la silla”, lanzó con firmeza la hija del Comandante para cerrar la discusión.