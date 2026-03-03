La escandalosa pelea que protagonizaron al aire Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

Se vivieron momentos de muchísima tensión en una nueva edición de La Mañana con Moria.

Un tenso momento se vivió esta mañana en la pantalla de El Trece en el ciclo que conduce Moria Casán , cuando dos de sus panelistas protagonizaron un fuerte cruce al aire que incluyó gritos e insultos. Se trata de Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón , que no es la primera vez que se sacan chispas delante y detrás de cámara en La mañana con Moria.

En esta oportunidad, llevaron la discusión a otro nivel y debieron meterse sus compañeros para calmarlas y lograr que se disipe el mal clima entre ellas. Todo comenzó en medio de una entrevista con el abogado Juan Pablo Fioribello, invitado al programa para hablar de la situación judicial de su defendida, Andrea del Boca.

Cabe recordar que como la actriz se encuentra participando de Gran Hermano, Generación Dorada, por la pantalla de Telefe, todo los temas referidos a ella han vuelto a entrar en la agenda mediática. Al dialogar con el letrado, Cinthia lo cuestionó y le aseguró: "Está hablando en la televisión, no en tribunales, lo incomodo con preguntas que la gente quiere saber porque está indignada con el tema de los fondos".

"Vos estás indignada, la gente no", le retrucó el representante legal de la actriz a la panelista. "Sí, estoy indignada, porque 36 palos no se pueden explicar, todos actores ninguno crítico del gobierno kirchnerista, ¿no indigna a nadie esto?", se preguntó la panelista del ciclo que conduce Moria Casán.

En ese momento, Fernanda mencionó algo por lo bajo y Fernández reaccionó a los gritos. "Dejame de romper las pel..., Fernanda, pero qué pesada que sos, sos insoportable", aseguró Cinthia.

La tremenda pelea al aire

En ese momento, María Fernanda Callejón explicó el motivo de su intervención en medio del diálogo de Cinthia Fernández con el abogado de Andrea del Boca: "Pero Naza (Di Serio) quiere hacer una pregunta, ¿cómo me vas a decir así? Naza está esperando una pregunta hace dos horas".

La ex de Matías Defederico le contestó con otra crítica y sin bajar el tono: "Alguien te lo tiene que decir y vos no vas a ningún lado con tu pregunta, nunca redondeás". "Yo trabajo como quiero y vos como querés, tus compañeras quieren hacer preguntas", se defendió la panelista.

Sin escucharla, su compañera siguió con los cuestionamientos: "Sos autorreferencial, seguís con lo de que sos actriz, dejate de romper las pel..., sacás de quicio a un muerto". Como Cinthia seguía gritando, sin levantar el tono, Callejón intentó frenarle el carro con firmeza: "Respetame como te respeto yo a vos". "A mí no me estabas respetando por eso te contesto así, me hinché las bol...", siguió Fernández.

Al ver que la discusión no iba a aflojar, intervinieron los compañeros de ambas pidiendo que se calmen y Moria Casán le cedió la palabra a Nazarena Di Serio.

Nuevamente, el programa de Moria Casán fue epicentro de momentos de muchísima tensión y no es la primera vez que entre su equipo de panelistas se viven escenas de violencia verbal.