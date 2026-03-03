Cuenta regresiva: ¿cuándo se estrena la película de los Peaky Blinders?

Todos los fans de la ya histórica serie se preguntan cuándo se estrena la película de los Peaky Blinders . Tomen nota...

La serie Peaky Blinders supo consolidarse como una de las más destacadas producciones en la historia. No son pocos los sitios especializados en los que ocupa un lugar entre las 10 series más aclamadas de todos los tiempos. La saga, que conquistó a millones de fans en todo el mundo, ¿llegará a su esperado final con un largometraje ? ¿Cuándo se estrena la película ?

Steven Knight –creador de Peaky Blinders - comentó que la película estará basada en una historia real de la Segunda Guerra Mundial (la última temporada de la serie se situó en 1939). Asimismo, Knight dejó entrever que el filme no será el final definitivo de Peaky Blinders y que la franquicia continuará.

La película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal , basada en la serie homónima, se estrenará en los cines el 6 de marzo de 2026 y más tarde en Netflix el 20 de marzo de 2026.

La película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal estará basada en una historia real de la Segunda Guerra Mundial.

Nuevamente contará con la actuación de Cillian Murphy en el rol protagónico de Tommy Shelby, el líder de los Peaky Blinders.

En relación a Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, Steven Knight destacó que "espero que se sienta como el final de una novela. Son los últimos capítulos de una novela larga, donde puedes redondearla. Y preparar a la gente para lo que viene después".

Por su parte, Cillian Murphy se refirió al último día de rodaje del filme Peaky Blinders: El Hombre Inmortal: "Me encantó esa hermosa ambigüedad de él cabalgando a caballo, y se ha ido, y no sabemos adónde ha ido, pero está de vuelta en el mundo gitano. Ahora aquí está existiendo de cualquier manera que pueda en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un marcador muy elegante de una historia”, y añadió que "estábamos en la ladera de una colina en Peak District, bajo una lluvia torrencial, y estábamos perdiendo la luz. Pero fue una escena muy emotiva".

En relación al elenco de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, Netflix confirmó el regreso de Stephen Graham y Sophie Rundle, junto a otros actores de la serie original. También se sumarán figuras de renombre como Rebecca Ferguson, Barry Keoghan y Tim Roth.

d0YyDfZkDn_980x1226__original La película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal se estrenará en los cines el 6 de marzo de 2026 y más tarde en Netflix el 20 de marzo de 2026

La histórica saga de Peaky Blinders

La serie Peaky Blinders se emitió entre 2013 y 2022 y contó con 36 episodios. Tuvo numerosos reconocimientos y distinciones y, por ejemplo, actualmente figura en el cuarto escalón en el sitio especializado Sensacine como serie mejor valorada de todos los tiempos, detrás de Breaking Bad; Game of Thrones y Los Soprano. Asimismo, aparece entre las mejores diez series de la historia en portales como IMDb, Rotten Tomatoes y Metacritic.

La película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal marcará el final de Cillian Murphy en el papel de Tommy Shelby, aunque es altamente probable que la franquicia continúe -en formato de serie nuevamente- cronológicamente ubicada 10 años después de los hechos relatados en el largometraje.