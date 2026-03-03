Así es la casa de más de 2 millones de dólares en la que vive Lali Espósito

En las últimas horas se conocieron las comodidades de la casa que tiene la artista en un barrio privado.

Lali Espósito ha cosechado una fortuna económica con su extensa trayectoria en el mundo artístico en el cual incursionó cuando era una niña actuando en distintas novelas nacionales como también en su rol de cantante con el cual ha cautivado a una gran cantidad de público que la llevaron, por ejemplo, a poder realizar cinco estadio Vélez Sarsfield repletos a fines de 2025.

Esa continuidad laboral en un ambiente donde las figuras reciben una fortuna por show, le permite en la actualidad gozar de distintos lujos. Según trascendió en los últimos días la artista cuenta con una lujosa propiedad valuada en 2.1 millones de dólares.

Tampoco en cualquier zona, sino que está ubicada en la Zona Norte en el conurbano bonaerense, dentro del barrio privado San Jorge Village Country Club . Según trascendió el domicilio cuenta con 2.750 metros cuadrados distribuidos en dos pisos, donde tiene cuatro dormitorios y cinco baños .

Casa Lali 4

Sumado a esto también cuenta con un quincho cerrado y dos comedores (utilizados según el contexto) en su casa ubicada en el barrio donde también tiene una propiedad Marley y otras figuras de la escena mediática.

Una de las cuestiones llamativas, más allá del lujo en los lugares de uso diario, es la presencia de un estudio de grabación propio para generar sus obras en el interior de su casa. En ese espacio tiene guitarras, equipos de sonido y computadoras para la producción del material.

Las fotos de la casa

Casa Lali 3

Casa Lali 1