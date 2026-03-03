Todo quedó grabado, y en medio de una densa nube de polvo, la estructura quedó reducida a escombros. Cuál es la hipótesis que investigan.

Impactantes imágenes: se derrumbó el techo de una casa y un auto quedó bajo los escombros.

Tras el derrumbe de un estacionamiento en un complejo de viviendas en el barrio porteño de Parque Patricios, otro accidente similar ocurrió -con pocas horas de diferencia - en Sarandí, provincia de Buenos Aires.

Este martes por la madrugada se produjo el colapso del techo de una casa en la localidad del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Como resultado, un auto quedó aplastado por los escombros.

La estructura de la vivienda cedió , provocando una escena de caos: una densa nube de polvo y gran parte de la mampostería y la estructura superior de la vivienda quedaron reducidas a escombros.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Villegas y General Molina, en una zona residencial del distrito. Afortunadamente, se confirmó que no se registraron víctimas fatales ni heridos, ya que al momento del derrumbe no había personas circulando por el sector afectado.

se derrumbó el techo de una casa en Sarandí y aplastó por completo un auto

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación y asegurarse de que no hubiera personas atrapadas bajo los escombros.

Según relataron los vecinos de la zona, "se escuchó un ruido seco y después gritos. Por suerte no pasaba nadie por la vereda, porque sino estaríamos hablando de algo mucho más grave".

La hipótesis sobre el peligrosos derrumbe

El área fue cercada previamente para restringir el paso de peatones y vehículos, mientras equipos de Defensa Civil evalúan el estado de la propiedad. Las primeras hipótesis indican que el siniestro se habría originado por un marcado deterioro estructural de la construcción.

sarandi derrumbe techo

Los investigadores no descartan que la falta de mantenimiento, sumada al impacto de factores climáticos recientes, haya debilitado los apoyos de la losa hasta provocar el colapso. De igual manera, se espera en las próximas horas la evaluación oficial de las autoridades.

En cuanto al vehículo afectado, quedó inutilizable debido al peso de los materiales caídos.

derrumbe de techo en sarandi

Se derrumbó el estacionamiento de un edificio y hay 300 vecinos evacuados

Este martes por la madrugada se registró otro importante derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios, luego de que el techo de un estacionamiento se desplomara sobre un complejo de viviendas.

En este caso, alrededor de 300 vecinos terminaron evacuados. Por el momento, no se reportaron heridos y Bomberos de la Ciudad trabajan junto a Defensa Civil en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio, donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. La situación generó alarma inmediata entre los residentes.

derrumbe parque patricios (1)

Según precisaron las autoridades, en el lugar también está presente el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. Interviene la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas.

En declaraciones a Argentina 12 el jefe del operativo de Bomberos, Carlos Giusti, explicó que "todo el subsuelo está destinado a cocheras, pero solamente la parte del parquizado, de aproximadamente 30 por 40 metros, cedió".