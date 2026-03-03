Créditos hipotecarios en Neuquén: cuánta plata ofrecen, desde cuándo y quiénes podrán acceder

El anuncio lo hizo el gobernador Rolando Figueroa durante el inicio de apertura de sesiones en la Legislatura. Los créditos prometen tener cuotas accesibles, más bajas que un alquiler.

El domingo pasado el gobernador Rolando Figueroa anunció que este año habrá créditos hipotecarios para construir viviendas en Neuquén -también para realizar ampliaciones y mejoras- y desde entonces son cientos de personas las que esperan detalles de ese programa. La secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén, Ana Servidio, brindó los detalles respecto a las fechas de inicio, plazos de pago, montos a los que podrás acceder y requisitos necesarios.

Lo primero que hay que saber es que el programa comenzará a funcionar en agosto y es para todas las personas que ya tengan un terreno en cualquier ciudad de la provincia y cuenten con su escritura.

Los postulantes a este crédito hipotecario no pueden tener una vivienda previa, sino que deben ser personas o familias que proyecten construir su hogar único y permanente. Y deben estar inscriptos en el registro de Ru.Pro.Vi.

SFP Terrenos lotes viviendas construccion obras (2) Sebastián Fariña Petersen

"Esta línea que anunció el gobernador tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde la Provincia para generar soluciones habitacionales en todo el territorio provincial. La idea es poder trabajar con fondos neuquinos y a través de la ADUS, que es la agencia de desarrollo urbano", explicó Servidio, quien aseguró que se trata de "créditos accesibles para las y los trabajadores de la provincia que con mucho esfuerzo lograron comprar un terreno y que hoy no tienen los recursos para poder afrontar la construcción de la vivienda ya que, en muchos casos, porque están alquilando".

Créditos hipotecarios en Neuquén: las fechas importantes

La funcionaria destacó que la línea de crédito está pensada para trabajadores y trabajadoras que pueden pagar una cuota pero con una tasa mucho más accesible de la que hoy se ofrece en el mercado.

Además, destacó que este crédito va a tener un periodo de gracia justamente para que las familias puedan dedicarse a la construcción, mudarse y dejar de alquilar.

Presentacion-red-Neuquina-de-robotica Figueroa - Servidio.jpg Rolando Figueroa y Ana Servidio.

La línea de crédito va a estar disponible a partir de agosto. Como el requisito fundamental es contar con la escritura del terreno, las personas que aún tienen eso en trámite tienen estos meses para concluirlos.

Desde unos días antes de ese mes en ADUS van a generar los formularios de preinscripción para que los interesados puedan poner sus ingresos y simular la cuota del crédito que desean adquirir.

"La cuota del crédito esperamos que pueda ser muchísimo menor a lo que es el valor de un alquiler hoy", aseveró Servidio.

Además, la funcionaria aclaró que se va a tratar de una "cuota no bancaria", que va a ser en UBI, que es el índice de vivienda, que tiene un un incremento de valorización de la cuota que tiene que ver con el índice de la construcción y no con otras tasas o índices que se están utilizando que generaron muchos inconvenientes en los ingresos familiares como, por ejemplo, fueron los créditos UVA.

divorcio casa La disputa judicial se centró en el valor agregado por la construcción de la casa tras la ruptura de la pareja.

"Estas cuotas van a ser en UBI y la idea del crédito es que sea a 20 años, con un periodo de gracia, y la cuota no puede superar el 30% de los ingresos familiares", resaltó la secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén.

Créditos hipotecarios en Neuquén: los montos a otorgar

Para acceder al crédito, al Provincia va a sumar los ingresos de la familia para poder llegar a una cuota que permita la máxima construcción. El crédito va a ser de hasta 150 millones de pesos, y el monto va a depender de los ingresos.

Los beneficiarios deberán ser residentes de la provincia y con terreno únicamente en Neuquén. "Tiene que estar escriturado y una condición también muy importante es que primera vivienda", insistió.

Servidio explicó que el requisito de tener el terreno escriturado es que la Provincia tenga la posibilidad de hipotecar la vivienda. Destacó además que promoverán el compromiso de pago de las cuotas para poder seguir beneficiando a otros neuquinos y neuquinas.

mujeres en construccion (1)

"Nosotros necesitamos de una vez por todas que los fondos que se destinan para vivienda sean sostenibles a lo largo del tiempo para poder garantizarle a otras familias también la posibilidad de acceder al crédito y a la construcción de una vivienda", aseveró.

Esta línea crediticia no permitirá la compra de viviendas, sino que se trata de dinero que los beneficiarios pueden utilizar para construir una vivienda, o refaccionar o ampliar la que ya tienen.

La idea es que además de facilitar el acceso de la vivienda se genera trabajo a partir de la construcción. "Nosotros sabemos que el desarrollo de la construcción genera mano de obra, genera movimiento comercial, entonces entendemos que hay que acompañar esos procesos de desarrollo local. El crédito hipotecario no es solo cumplir con el sueño de la casa propia, al mismo tiempo genera un impacto en el desarrollo local, en el desarrollo regional que entendemos que es virtuoso", afirmó.

"No va a ser solo para en capital ni para las localidades de la Confluencia, va a ser para toda la provincia", destacó.

Además, la funcionaria contó que desde su área también trabajan en facilitar regularizaciones dominiales y desarrollo de mensuras en terrenos y viviendas de la provincia.

"Estamos trabajando desde IPVU y de ADUS en conjunto con el ministerio de Infraestructura en una política muy importante para llevar mensuras a toda la provincia de Neuquén, no solo Neuquén capital, sino todas las regiones de la provincia, hemos logrado a partir de del trabajo con con el BID, un financiamiento específico para el desarrollo de mensuras en toda la provincia", anunció.

El programa será financiado íntegramente con recursos del Estado provincial y desde el Gobierno destacaron que la propuesta fue diseñada para brindar previsibilidad, condiciones claras y acompañamiento durante todo el proceso, desde la inscripción hasta la ejecución de la obra.