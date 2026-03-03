Murió la adolescente argentina que sufrió un brutal choque en Brasil: su mamá falleció en el acto

La tragedia familiar ocurrió hace más de dos semanas, y hay una única sobreviviente.

La tragedia en Brasil dejó dos víctimas fatales y a una adolescente en proceso de recuperación.

Lo que comenzó como un viaje familiar a las playas del sur de Brasil terminó en una tragedia para una familia argentina. Martina Báez, la adolescente de 15 años que permanecía internada en Santa Catarina tras un violento choque ocurrido el 14 de febrero, murió a raíz de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

En el mismo accidente había fallecido en el acto su madre, Mayra Eliana Cardozo, de 38 años. La noticia generó profunda conmoción en Paso de la Patria , localidad correntina donde la familia es conocida y querida.

Con el fallecimiento de Martina, el saldo del choque asciende a dos víctimas fatales, mientras otra adolescente continúa en recuperación sin conocer todavía el desenlace que marcó para siempre a su entorno.

Cómo fue el brutal choque

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado 14 de febrero sobre la ruta BR-282, a unos 40 kilómetros de la isla de Florianópolis, uno de los destinos más elegidos por turistas argentinos durante el verano.

La familia viajaba en un Toyota Corolla cuando, en cercanías del denominado “trébol de Varginha”, el vehículo recibió un impacto lateral derecho por parte de un automóvil brasileño en el que circulaban dos personas que solo sufrieron lesiones leves.

Screenshot 2026-03-03 at 12-00-48 martina-choque-brasil.jpg (Imagen JPEG 1200 × 675 pixels) La tragedia en Brasil dejó dos víctimas fatales y a una adolescente en proceso de recuperación.

El golpe resultó devastador. La magnitud del impacto permite inferir que el conductor argentino intentó una maniobra para evitar un choque frontal. La Policía Rodoviaria Federal también señaló que un camión que continuó su marcha podría haber tenido participación en la secuencia previa al siniestro.

Tras la colisión, el Corolla terminó incrustado contra un murallón de piedras al costado de la ruta. La escena obligó a interrumpir el tránsito mientras trabajaban ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y equipos de rescate.

Una tragedia familiar y una única sobreviviente

En el asiento delantero derecho viajaba Mayra Eliana Cardozo. Los equipos de emergencia constataron su fallecimiento en el lugar debido a la violencia del choque. El conductor, Pedro Sebastián Fader, quedó atrapado entre el volante y la butaca. Bomberos utilizaron herramientas de corte y expansión para liberarlo y luego fue trasladado en helicóptero a un hospital de la zona. Días después recibió el alta médica.

En la parte trasera del vehículo viajaban Valentina, de 16 años, y Martina, de 15. Ambas sufrieron fracturas y traumatismos severos. Las adolescentes fueron derivadas de urgencia a hospitales de alta complejidad en Santa Catarina, donde debieron ser intervenidas quirúrgicamente y permanecieron en terapia intensiva.

Desde el inicio, el cuadro de Martina era el más delicado. Los médicos detectaron hemorragias internas, incluida una lesión cerebral que comprometía seriamente su estado. Durante dos semanas, la familia mantuvo la esperanza, mientras el Gobierno de Corrientes colaboraba con el traslado de familiares y con los trámites de repatriación del cuerpo de la madre.

Finalmente, los estudios confirmaron un diagnóstico irreversible de muerte cerebral y se produjo el fallecimiento de la adolescente, quien había cumplido 15 años el 10 de enero.

Dolor y recuperación en medio del duelo

El padre de Martina la despidió en redes sociales con un mensaje cargado de emoción: expresó su amor y le deseó que volara alto. La tragedia sumó un nuevo golpe cuando Juliana Báez, hermana mayor de las jóvenes, cumplió 21 años en medio del duelo.

choque brasil

La comunidad correntina acompañó a la familia con mensajes de apoyo y gestos solidarios. El caso tuvo repercusión tanto en Argentina como en Brasil.

Valentina, la hermana adolescente de 16 años, continúa internada y muestra una evolución favorable. Según trascendió, ya no requiere asistencia de oxígeno y avanza en la recuperación de lesiones en la pierna y la clavícula. Se espera que en los próximos días pueda ser trasladada a Corrientes para continuar su tratamiento.