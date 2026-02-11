Las 10 series imperdibles de Netflix que son estreno en febrero 2026: las nuevas sorpresas

No te pierdas esta guía para agendar los estrenos de series en Netflix en febrero de 2026 .

En febrero de 2026 , una vez más, Netflix ampliará su catálogo de propuestas . Y en este artículo te contamos todos los detalles sobre las series que Netflix estrenará en el segundo mes del año .

Recientemente, Netflix actualizó los precios de sus distintos planes. En febrero de 2026 , el servicio estándar de Netflix cuesta 14.999 pesos mensuales en la Argentina. A este importe debe añadírsele el extra en concepto de impuestos ($ 3.450).

Bridgerton (temporada 4, parte 2) (26 de febrero).

En el barro (temporada 2) (13 de febrero).

Salvador (6 de febrero).

El abogado del Lincoln (temporada 4) (5 de febrero).

El agente nocturno (temporada 3) (19 de febrero).

La ley de Las Vegas (20 de febrero).

El Flow de Kagoen (26 de febrero).

Cómo llegar al cielo desde Belfast (12 de febrero).

Niños de plomo (11 de febrero).

Las leonas (5 de febrero).

A fines de enero de 2026, Netflix estrenó la parte 1 de la temporada 4 de Bridgerton. En los primeros cuatro capítulos, se presentó la búsqueda del amor por parte de Benedict Bridgerton, el hermano bohemio de la familia, tras conocer a una misteriosa mujer en un elegante baile de máscaras.

La historia de Los Bridgerton está ambientada en la alta sociedad londinense de principios del siglo XIX y se centra en la vida de dos familias: los Bridgerton y los Featherington. Así, cada temporada cuenta las vicisitudes de un hermano de los Bridgerton. Según se supo, en la parte 2 de la temporada 4 -que Netflix estrenará en febrero de 2026- se promete cerrar la historia de Benedict y Sophie.

En agosto de 2025, se estrenó la serie En el barro –spin-off de la serie El Marginal-, que incluyó las actuaciones de Ana Garibaldi (en El Marginal interpretó a Gladys Guerra, la esposa del personaje Mario Borges –mafioso que lideró el penal de San Onofre-, encarnado por Claudio Risi), Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas, entre otros. En el segundo mes del año, continuará esta atrapante historia.

Salvador es una serie española protagonizada por Luis Tosar, cuya trama se centra en un padre que descubre la radicalización de su hija. En tanto, El abogado del Lincoln -serie judicial protagonizada por Manuel García-Rulfo- proseguirá con nuevos casos y El agente nocturno -con Gabriel Basso en el papel principal- continuará con esta historia repleta de acción, drama y suspenso.

En El Barro - portada La serie En el barro –spin-off de la serie El Marginal- proseguirá con su segunda temporada.

En su sitio oficial, Netflix consigna que La ley de Las Vegas es una irreverente comedia animada para adultos, en la que un abogado y una ilusionista de Las Vegas convierten los más tontos de la ciudad en un espectáculo. En tanto, en el sitio especializado Sensa Cine se subraya a modo de sinopsis que, en El Flow de Kagoen, desde pequeño Toni ha soñado con dejar su pueblo natal y convertirse en un rapero famoso. Tras pasar 18 años en Berlín, sin conseguir el éxito y trabajando como pizzero, su vida cambia cuando tiene que volver a su pueblo por el fallecimiento de su madre.

En tanto, Cómo llegar al cielo desde Belfast -producción irlandesa- sigue a tres amigas envueltas en una investigación marcada por secretos del pasado. Por su parte, Niños de plomo -serie polaca- retrata los avatares de una médica que descubre las consecuencias de la contaminación industrial en una comunidad infantil. Y en Las Leonas (serie producida en Francia) se relata la historia de cinco mujeres que deciden asaltar un banco para resolver un problema inesperado.