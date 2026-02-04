La serie de Netflix de solo 6 capítulos para devorar con Nicole Kidman en un papel atrapante

Una estupenda Nicole Kidman brilla en un thriller que todos devoran en la pantalla de Netflix . Una historia atrapante para ver de un tirón.

Netflix: el thriller de 6 capítulos que todos devoran y tiene a Nicole Kidman en su mejor papel

A lo largo de su prolífica carrera, Nicole Kidman fue nominada en cinco ocasiones a los premios Òscar. En 2023, se llevó la estatuilla de la Academia de Hollywood por su papel como mejor actriz en la película Las horas. Un año más tarde, realizó su último trabajo para la TV : interpretó a la novelista Greer Garrison en un thriller que todos devoran y que puede verse a través de la pantalla de Netflix .

Lo cierto es que Nicole Kidman intervino en estupendas series -o miniseries- en el último lustro. En su filmografía más reciente para la TV, son insoslayables The Undoing -junto a un notable Hugh Grant- y Nine Perfect Strangers (Nueve extraños perfectos), en la que se luce como Masha Dmitrichenko, la fundadora rusa del centro de bienestar llamado Tranquillum House.

La pareja perfecta es el thriller de 6 capítulos que todos devoran y que tiene a Nicole Kidman en su mejor papel. Está disponible en la pantalla de Netflix .

Cabe recordar que The Perfect Couple (La pareja perfecta) es una miniserie estadounidense creada por Jenna Lamia y estrenada el 5 de septiembre de 2024 en Netflix. Protagonizada por Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning y Eve Hewson, se basa en una adaptación de la novela homónima de 2018 de Elin Hilderbrand.

El comienzo de La pareja perfecta es verdaderamente atrapante: Amelia Sacks (Hewson) está a punto de casarse con Benji Winbury, unos de los miembros de las familias más ricas de Nantucket (Massachusetts). La boda no cuenta con la aprobación de su matriarca, la novelista Greer Garrison (Kidman). Inmediatamente. se encuentra un cadáver en la playa durante la ceremonia de pre boda. A partir de allí, se revelan secretos y todo el mundo se convierte en sospechoso.

Al referirse a su esposo en la ficción -Liev Schreiber-, Nicole Kidman comentó: “Me encanta trabajar con él porque es uno de los grandes. Dije: 'Tienes que darme a Liev porque debo tener un marido, un compañero de escena, con el que jugar, que será muy, muy riguroso con el guión".

Lo cierto es que Greer Garrison (Nicole Kidman) aparece como una mujer perfecta en todo: tiene al marido perfecto, un hombre que, a primera vista, la ama con devoción; tres hijos galancitos y triunfadores que son el orgullo de su madre; es una de las escritoras más leídas; tiene, en resumen, todo. Pero su vida -la que no quiere que se vea puertas afuera- es una auténtica pesadilla que sale a la luz cuando aparece el cadáver de la mejor amiga de la novia.

Recientemente, la actriz australiana se separó del músico Keith Urban. El acuerdo legal del divorcio presentó un conflicto por la tenencia de las hijas del matrimonio (Sunday y Faith): “Fue un momento especialmente estresante para Nic. Después de casi veinte años de matrimonio, ella sabe lo terco que puede ser Keith. Estaba ansiosa y angustiada porque él no iba a ceder”, comentaron desde el entorno de Kidman.

Volviendo a La pareja perfecta, y quizás a modo de sentencia sobre esta miniserie, Nicole Kidman aseguró: "Todo lo que se presenta como perfecto... olvídelo".