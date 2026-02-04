Quién es Tami Bianchi, el nuevo amor que enloqueció a Chano

A poco tiempo de haber abierto su corazón en el programa de Mario Pergolini , Chano Charpentier decidió tomarse unas merecidas vacaciones en la costa uruguaya, buscando el relax y la tranquilidad. Pero quién se llevó todas las miradas fue su nueva pareja, Tami Bianchi , quién se robó el corazón del músico y lo llevó a apostar por el amor nuevamente.

El músico y su pareja fueron captados disfrutando de una jornada al aire libre en un conocido restaurante de José Ignacio. Chano y su novia fueron fotografiados mientras se retiraban del local, en una escena que reflejó tanto complicidad como disfrute compartido.

Al salir del restaurante, la pareja caminó junta por la vereda y luego avanzó por la calle, rodeados de vegetación y autos estacionados, en un entorno característico de José Ignacio. Mantuvieron una actitud distendida y relajada: en algunas imágenes, se los vio intercambiando miradas y sonrisas, en otras caminando uno al lado del otro, sin apuro. Todo transcurrió bajo la luz intensa de una jornada veraniega.

image

El paisaje uruguayo tiene un significado especial en la historia de Chano y Tami. Fue durante el verano de 2023 cuando su relación comenzó a asomar a la esfera pública. Por entonces, ninguno de los dos quería ponerle un rótulo al vínculo ni hablar abiertamente de noviazgo. El tiempo, sin embargo, hizo su trabajo: tres años después, en diciembre de 2025, Chano se mostró mucho más abierto a hablar de su vida sentimental. En el living de Mario Pergolini, el músico sorprendió con una confesión directa. “Estoy en pareja, sí y muy feliz. La verdad que estoy hace como tres o cuatro años”, expresó cuando le preguntaron sobre su situación sentimental.

Chano y su presente con Tami Bianchi

Durante esa charla en Otro Día Perdido, y ante la insistencia de Mario Pergolini sobre el tema del matrimonio y la vida familiar, Chano aclaró que no se siente identificado con ese tipo de formalidades. Prefiere vivir el amor a su manera, sin presiones externas y lejos de los mandatos sociales.

El cantante profundizó sobre cómo cambió su forma de vivir el amor con el paso del tiempo. “Estoy enamorado, pero no me ha pasado más eso de ese amor adolescente”, confesó. Y agregó: “A veces la gente me reta por hablar así, pero eso de las mariposas creo que es parte de la adolescencia, de otras cosas, de otros momentos”.

image

El músico sostuvo que, lejos de las pasiones juveniles, ha construido con Tami Bianchi un vínculo sólido y consciente. “Yo ahora fui construyendo un amor con Tami, que es una persona que me hace muy feliz. Que salvó mi vida. En una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida”, expresó. Sus palabras reflejan una etapa de madurez, en la que la pareja se apoya mutuamente y apuesta por la felicidad cotidiana, más allá de las tormentas pasadas.

La presencia de Chano y Tami en José Ignacio es más que una escapada veraniega: es también una postal de disfrute, reconstrucción y nuevos comienzos. En cada paseo, cada sonrisa y cada momento compartido, la pareja transmite la tranquilidad de quienes apuestan a seguir adelante, acompañándose en el camino. Así, Chano continúa sumando capítulos a su vida, siempre con la música, el amor y la esperanza como aliados fundamentales.

Se sabe muy poco sobre Tamara Bianchi. Tal y como dijo el cantante, tiene un perfil extremadamente bajo y su vida transcurre lejos del ojo público.