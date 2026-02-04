Irrupción violenta en ATEN: denuncian agresiones a empleadas y daños en la sede sindical

La conducción provincial de ATEN repudió una protesta de militantes de la Multicolor que ingresaron por la fuerza a las oficinas y forcejearon con trabajadoras.

Unos 20 militantes ingresaron por la fuerza a la sede de ATEN y violentaron a las empleadas que se encontraban en el lugar.

Una protesta protagonizada por militantes de la agrupación Multicolor derivó en un episodio de violencia dentro de las oficinas de ATEN . Según denunció la secretaria general, Fany Mansilla, en diálogo con LM Neuquén , el grupo ingresó a los empujones, recorrió dependencias internas con megáfonos y carteles, y agredió a empleadas que se encontraban trabajando en el edificio.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana, cuando unas 20 personas irrumpieron en la sede sindical. De acuerdo con el testimonio de Mansilla , los manifestantes reclamaban definiciones adoptadas por la conducción provincial y lo hicieron “de manera violenta”, con forcejeos, empujones y gritos . En el recorrido por las oficinas, además, se produjeron daños materiales, entre ellos la rotura de un televisor.

La dirigente explicó que no es la primera vez que ese sector se manifiesta frente al sindicato, pero marcó un punto de inflexión: “Ya habían venido a protestar, cantan, aplauden, hacen videos para redes, pero nunca se habían metido a las oficinas a los empujones. Esta vez rebasaron todos los límites”.

Entre los reclamos, mencionó cuestionamientos vinculados a las licencias gremiales y a su distribución. “Exigen muchas cosas, entre ellas las licencias gremiales; cuestionan que hay personas con licencia y ellos no, y lo hacen de manera despectiva”, señaló.

ATEN protesta- agresión- multicolor (1)

Mansilla subrayó que las diferencias políticas se tramitan por canales formales: “Pueden no estar de acuerdo con los acuerdos de la conducción provincial, pero eso se dialoga. Tenemos asambleas e instancias de conversación. No se puede imponer una postura a través de hechos violentos”.

Conducción electa y financiamiento

La secretaria general recordó que la actual conducción asumió hace un mes tras ser electa por la mayoría de los afiliados de toda la provincia. “Fuimos elegidos para representar y trabajar por las condiciones de los trabajadores”, afirmó, y cuestionó la interpretación que el grupo hace del funcionamiento interno del gremio.

En relación al financiamiento, remarcó que los recursos del sindicato se distribuyen entre todas las seccionales, independientemente de la corriente interna. “Jamás se ha desfinanciado a ninguna seccional. Somos un sindicato democrático que respeta a sus afiliados”, sostuvo.

ATEN protesta- agresión- multicolor (2)

Repudio a la violencia

Mansilla negó que se trate de una interna sindical y diferenció a la mayoría de los afiliados del accionar del grupo: “No vamos a responder con violencia. Somos docentes y tenemos la responsabilidad de ser educados. Es un grupo minúsculo frente a la cantidad de afiliados de ATEN”.

En la misma línea, la Comisión Directiva Provincial difundió un comunicado en redes sociales en el que repudió lo sucedido y pidió encauzar las diferencias por vías institucionales. “La violencia nunca es el camino. Por un sindicato libre de violencia”, expresaron.

Desde la conducción provincial adelantaron que se evalúan los pasos a seguir para resguardar a las trabajadoras del sindicato y garantizar el normal funcionamiento de la sede.