Fin de ciclo para Marcelo Guagliardo tras asumir Fany Mansilla la conducción de ATEN

Se despidieron integrantes de larga trayectoria en el gremio docente y asumieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva. Además, de las 22 seccionales.

Asumió en la tarde de este sábado Fany Mansilla como la nueva secretaria General de ATEN . En un emotivo acto que reunió a los principales referentes del gremio docente, su antecesor y compañero de vida, Marcelo Guagliardo cerró un ciclo de 20 años al frente de uno de los sindicatos más importantes de la provincia.

Mansilla accedió a la conducción de ATEN tras imponerse con el TEP en las elecciones del 29 de mayo por 501 votos frente a Angélica Lagunas , de la Multicolor Bermellón.

Desde ATEN destacaron que en el acto de cierre de mandato de Guagliardo sus hijos "dedicaron profundas palabras sobre su vida militante, el compromiso y amor por la escuela pública y la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Del mismo modo lo hicieron los del compañero Pablo Grisón, quien también se despide de su responsabilidad como parte de la conducción".

ATEN- CAMBIO- COMISIÓN DIRECTIVA- GUAGLIARDO- MANSILLA-3 Gentileza ATEN

La nueva Comisión Directiva, encabezada por la compañera Fany Mansilla asumió "la responsabilidad de enfrentar las políticas libertarias que pretenden arrebatar derechos a lxs trabajadores y derribar las conquistas por las que hemos luchado".

La flamante secretaria General recordó esta tarde frente a la sede que "ATEN, como sindicato se fundó y resistió la dictadura, tiene historia y presente de lucha, estamos preparadxs para enfrentar lo que viene".

ATEN- CAMBIO- COMISIÓN DIRECTIVA- GUAGLIARDO- MANSILLA-4 Gentileza ATEN

El acto de asunción se llevó a cabo en una semana de incertidumbre dado que todavía no se cerró la mesa de negociación paritaria con el gobierno provincial tras el rechazo de la oferta del IPC semestral y el bono de 380 mil pesos.

Las nuevas autoridades instaron al gobierno a que realice una convocatoria a la paritaria porque "lxs trabajadores queremos iniciar el ciclo lectivo 2026 con lxs pibes en las aulas".

ATEN- CAMBIO- COMISIÓN DIRECTIVA- GUAGLIARDO- MANSILLA-5

ATEN- CAMBIO- COMISIÓN DIRECTIVA- GUAGLIARDO- MANSILLA-FAMILIA-1 Gentileza ATEN

Cómo quedaron las 22 seccionales del gremio docente

Además de la conducción proncial, también asumieron los titulares de cada una de las seccionales de toda la provincia.

Aluminé: Claudia Rodriguez

Andacollo: Emiliano Perversi

Añelo: Silvana Olivares

Centenario: Marcelo Marchessi

Capital: Valeria Benavidez

El Chocón: Silvana Pintos

Las Lajas: Carlos Vergara

Loncopué: Vanesa Arcangelo

Senillosa: Verónica Palavecino

Plottier: Fernanda Vargas

Picún Leufú Fernanda Sinner

San Patricio del Chañar: Javier Vallejos

San Martín de los Andes: Carolina Benedetti

Junín de los Andes: Julián Reeves

Chos Malal: Pablo Otaño

El Huecú: Eduardo Zalazar

Rincón de los Sauces: Atuel Caceres

Las Coloradas: Jorge Ávila

Piedra del Águila: Sonia Díaz

Cutral Co: Fany Apablaza

Zapala: Tania Florentin

Villa La Angostura: Claudio Muñoz