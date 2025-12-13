Fin de ciclo para Marcelo Guagliardo tras asumir Fany Mansilla la conducción de ATEN
Se despidieron integrantes de larga trayectoria en el gremio docente y asumieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva. Además, de las 22 seccionales.
Asumió en la tarde de este sábado Fany Mansilla como la nueva secretaria General de ATEN. En un emotivo acto que reunió a los principales referentes del gremio docente, su antecesor y compañero de vida, Marcelo Guagliardo cerró un ciclo de 20 años al frente de uno de los sindicatos más importantes de la provincia.
Mansilla accedió a la conducción de ATEN tras imponerse con el TEP en las elecciones del 29 de mayo por 501 votos frente a Angélica Lagunas, de la Multicolor Bermellón.
Desde ATEN destacaron que en el acto de cierre de mandato de Guagliardo sus hijos "dedicaron profundas palabras sobre su vida militante, el compromiso y amor por la escuela pública y la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Del mismo modo lo hicieron los del compañero Pablo Grisón, quien también se despide de su responsabilidad como parte de la conducción".
La nueva Comisión Directiva, encabezada por la compañera Fany Mansilla asumió "la responsabilidad de enfrentar las políticas libertarias que pretenden arrebatar derechos a lxs trabajadores y derribar las conquistas por las que hemos luchado".
La flamante secretaria General recordó esta tarde frente a la sede que "ATEN, como sindicato se fundó y resistió la dictadura, tiene historia y presente de lucha, estamos preparadxs para enfrentar lo que viene".
El acto de asunción se llevó a cabo en una semana de incertidumbre dado que todavía no se cerró la mesa de negociación paritaria con el gobierno provincial tras el rechazo de la oferta del IPC semestral y el bono de 380 mil pesos.
Las nuevas autoridades instaron al gobierno a que realice una convocatoria a la paritaria porque "lxs trabajadores queremos iniciar el ciclo lectivo 2026 con lxs pibes en las aulas".
Cómo quedaron las 22 seccionales del gremio docente
Además de la conducción proncial, también asumieron los titulares de cada una de las seccionales de toda la provincia.
Aluminé: Claudia Rodriguez
Andacollo: Emiliano Perversi
Añelo: Silvana Olivares
Centenario: Marcelo Marchessi
Capital: Valeria Benavidez
El Chocón: Silvana Pintos
Las Lajas: Carlos Vergara
Loncopué: Vanesa Arcangelo
Senillosa: Verónica Palavecino
Plottier: Fernanda Vargas
Picún Leufú Fernanda Sinner
San Patricio del Chañar: Javier Vallejos
San Martín de los Andes: Carolina Benedetti
Junín de los Andes: Julián Reeves
Chos Malal: Pablo Otaño
El Huecú: Eduardo Zalazar
Rincón de los Sauces: Atuel Caceres
Las Coloradas: Jorge Ávila
Piedra del Águila: Sonia Díaz
Cutral Co: Fany Apablaza
Zapala: Tania Florentin
Villa La Angostura: Claudio Muñoz
