Elecciones en ATEN: Fany Mansilla le ganó a Angélica Lagunas y será la próxima secretaria General

“Quiero expresar la emoción, la alegría de estar compartiendo este momento con todos los compañeros y compañeros militantes de este espacio que nació hace años, que se construye día a día y que hoy se consolidó a lo largo y a lo ancho de toda la provincia”, sostuvo Mansilla, la flamante secretaría General de ATEN Provincial electa.

ON - Elecciones ATEN (7).jpg Omar Novoa

Sobre la propuesta que llevaron a cada rincón del territorio neuquino sostuvo: “Tenemos que poder dimensionar que no se trata solamente de un proyecto pedagógico, se trata de un proyecto político que incide en la vida de la comunidad, que incide en la vida de nuestros estudiantes, en la vida de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Para eso nosotros queremos el sindicato”.

Mansilla destacó la elección del TEC. “Los compañeros en las escuelas hablaron y se expresaron en estas urnas por este modelo sindical, que tenemos que seguir profundizando, porque en ATEN no podemos naturalizar la violencia, en ATEN no podemos naturalizar que se cancele el que piensa diferente, no podemos permitir que se impida que se exprese un compañero que piensa distinto”, subrayó en las puertas de la sede de ATEN Provincial donde aguardaron los resultados de esta elección.

ON - Elecciones ATEN (12).jpg Omar Novoa

Según los primeros datos del escrutinio, la candidata y sucesora de Marcelo Guagliardo se habría impuesto por 501 votos a su contrincante en unas elecciones donde votó el 62,3 % del padrón.

ON - Elecciones ATEN (4).jpg Omar Novoa

Desde el gremio docente informaron que en el escrutinio de las 183 urnas, en donde votaron unos 12 mil docentes, "comunicamos que la lista TEP ganó la conducción provincial, toda la representación en el CPE y la representación en CTERA. También ha resultado victoriosa en 17 de las 22 seccionales".

La seccional de Neuquén Capital sigue en manos de la Multicolor

En la seccional de Neuquén Capital no hubo sorpresa en estas elecciones y venció la lista de Angélica Lagunas. Valeria Benavides será la nueva secretaria General de la capital.

La dirigente capitalina destacó la elección de su lista. "Los compañeros y compañeras han sido electos por la amplísima mayoría en ATEN Capital, ha quedado claro que la capital neuquina es Multicolor", enfatizó Lagunas tras el recuento de votos en la EPET 8.

Felicitó a Benavides e indicó: "1500 votos de diferencia de nuestra compañera con una camada de jóvenes dirigentes que se va a poner la cabeza en la conducción de esta regional". También destacó que mantuvieron la conducción de El Chañar, Picún Leufú y Plottier.

Aten capital- Angélica Lagunas-Elecciones.jpg

“Queremos en primer lugar plantear que esta campaña electoral y esta batalla que acabamos de librar ha sido para nosotros muy importante en el marco donde enfrentábamos no solo el aparato de la burocracia sindical del TEC sino también el aparato del gobierno provincial, y a ellos en unidad, poniendo absolutamente todo para evitar que recuperemos ATEN Provincial", cuestionó.

Y agregó: "Sabiendo que faltan algunos datos sí ya plantear que claramente que nos han faltado 425 votos para recuperar la provincia. La mitad de lo que nos faltó en la elección pasada"

Las otras seccionales

La lista del oficialismo provincial (TEP) se impuso en Centenario, Cutral Co y Junín. Además de Neuquén Capital, la lista Multicolor también ganó en Plottier, Picún Leufú y San Patricio del Chañar.

En Centenario-Vista Alegre, votó poco más del 66% del padrón. La lista encabezada por Fany Mansilla sumó 627 votos y la de Angélica Lagunas 372. En la localidad de la comarca petrolera, el TEP se impuso por 694 a 386. El triunfo Multicolor Bermellón en Plottier se consumó por 446 a 280.