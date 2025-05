El cáncer asociado al tabaquismo causa 500 muertes al año en Neuquén: proponen estrategias para dejar de fumar

tabaquismo 2 vapeo cigarrillo electronico.jpg

En diálogo con LMNeuquén, aclaró que "el vapeo entre adolescentes aumenta el riesgo de adicción a otras sustancias, como el cigarrillo, y también lo usan los que intentan dejar de fumar, pero terminan reemplazando una adicción por otra". Según indicó, su uso no está autorizado en Argentina y, si bien no hay estudios determinantes, se sospecha que tienen otras toxinas perjudiciales, además de la nicotina.

Fumar: el hábito "mal visto" que se sigue cobrando vidas

Para el especialista, la ley Antitabaco de 2011 fue "fundamental" para combatir el tabaquismo y reducir las muertes por enfermedades asociadas a su consumo. "Neuquén fue una de las primeras en adherirse y ayudó mucho a reducir el consumo en lugares de trabajo, en espacios públicos cerrados", expresó.

"Hoy fumar está mal visto, pero antes hasta los médicos fumaban en los consultorios", dijo y agregó, que pese a estos avances, "todavía es muy difícil llevar ese mensaje a los domicilios y a los espacios públicos abiertos, con proyectos como a prohibición de fumar en las plazas, que no se llegan a implementar".

Lamot fue claro: la expectativa de vida de los fumadores se reduce frente a las personas que no fuman. Pese a que el cáncer de pulmón, que en 2023 causó la muerte de 118 neuquinos, es la enfermedad más asociada al cigarrillo, no es la única.

El profesional aclaró que fumar "aumenta el riesgo de cáncer de laringe, de esófago, de estómago, de colon, tumores de piel, de riñón, aumenta el riesgo de muchas neoplasias, enfermedades cardiovasculares como infartos y enfermedades inflamatorias del pulmón". Según datos de 2023, unas 500 muertes por cáncer en Neuquén estuvieron asociadas al tabaco.

Fumar en casa también afecta a bebés y niños. Lamot recordó que aquellos que crecen en hogares con fumadores tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades respiratorias en el futuro. "No sólo para las madres que fuman durante el embarazo y la lactancia sino al estar expuestos al cigarrillo en casa", aclaró el médico, y agregó que, desde el punto de vista conductual, muchos de esos niños pueden desarrollar adicción al tabaco también.

Los fumadores que no van a controles médicos

Para el neumonólogo, uno de los aspectos más preocupantes es la falta de asistencia de los fumadores a los controles médicos. "Muchos prefieren no ir porque tienen miedo de los reten, o porque saben que les van a pedir que dejen de fumar y dicen que no pueden", expresó.

Lamot reiteró la importancia de que se sometan a estos chequeos. "No los vamos a retar, sino aconsejarlos", dijo y aclaró que los fumadores "deberían hacerse más controles médicos y no menos". Así, recordó que incluso aunque sigan fumando, es importante monitorear que no desarrollen enfermedades respiratorias como EPOC, problemas vasculares o cardíacos.

La detección temprana y el screening, clave para salvar vidas

Si bien los casos de enfermedades asociadas al tabaquismo llegan a los consultorios médicos en etapas muy avanzadas, con pacientes que llevan años fumando, los especialistas aseguran que la detección temprana es fundamental para alcanzar una ventana de tiempo en el que se apliquen tratamientos efectivos

En ese sentido, en Neuquén ya se están realizando estudios para la detección temprana de cáncer de pulmón, mediante procedimientos conocidos como screening, que incluyen un estudio poco invasivo y de baja radiación.

"Es un estudio para la detección temprana de cáncer de pulmón, con una radiación equivalente a 8 radiografías y que se realiza una vez al año para detectar nódulos en etapas tempranas", explicó Lamot y agregó: "Se hace en pacientes de más de 50 años que fumaron o siguen fumando y que son el grupo de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón". En estos análisis, se detecta un caso de cada 100 en etapas tempranas, que representan un número elevado.

El neumonólogo explicó que en Argentina, casi el 80% de los casos de cáncer de pulmón se detectan en etapas avanzadas y no quirúrgicas; es decir, cuando ya no hay posibilidad de operar o hacer tratamientos para revertir el cuadro. Por eso, esta modalidad de screening brinda más posibilidades de tratamiento y expectativa de vida para los fumadores.

"En Neuquén ya se realiza una prueba piloto en la clínica Conciencia, pero el objetivo es poder desarrollarlo a nivel salud pública", dijo y agregó que eso implica una estructura transdisciplinaria que va más allá de los diagnósticos por imágenes. "Ya estamos trabajando de manera colaborativa con otras provincias argentinas que avanzaron en este sentido", aclaró.

Dejar de fumar: más que voluntad, un tratamiento médico

El Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) cuenta con un programa de cesación tabáquica, que busca dar acompañamiento profesional a todos aquellos que deciden dejar de fumar. Aunque sólo un tercio de los que se anotan continúa con el programa, unas 100 personas por año siguen el tratamiento, que incluye actividades deportivas y contención psicológica, además de los fármacos o parches de nicotina.

Según datos del Ministerio de Salud de la provincia para el período 2023-2024, de esas 100 personas que realizaron el tratamiento, un 49% consiguió dejar el cigarrillo después de 12 meses.

Tabaquismo: el "humo de tercera mano", el peor enemigo

Para Lamot, es importante entender al tabaquismo como una enfermedad. Por eso, consideró que dejar el cigarrillo sólo puede lograrse mediante un tratamiento médico. "Hay muchas personas que dicen que no lo pueden dejar porque sólo probaron métodos caseros, chicles de nicotina o su propia voluntad, pero lo que deben hacer es asesorarse con un médico", aclaró.

Por eso, explicó que dejar el tabaco implica un tratamiento integral que incluye no sólo fármacos sino también terapia psicológica y actividades deportivas y al aire libre, que reducen la ansiedad. Sólo después se utilizan los parches o los chicles de nicotina, que controlan estos antojos, o deseos urgentes de fumar. En muchos casos, sólo se trata de insistir: por eso, recomendó reiniciar los tratamientos abandonados para dejar el cigarrillo y así ganar más calidad y expectativa de vida.