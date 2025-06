El Gobierno aumentó los salarios a residentes del Garrahan para desactivar el conflicto

Según precisaron los trabajadores, en abril, un residente de primer año cobró un sueldo de $797.061, mientras que uno de último año recibió $981.385. “Nuestros salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas . Hemos agotado todas las instancias de diálogo y no nos han dejado otra alternativa que continuar con la medida de fuerza para visibilizar nuestra situación y exigir una recomposición salarial justa que nos permita vivir dignamente”, advirtieron.

garrahan.jpg Médicos residentes, psicopedagogas y especialistas reclaman aumento salarial y mejores condiciones laborales.

El comunicado emitido por el directorio del nosocomio, cuya redacción fue "revisada minuciosamente por la Casa Rosada", advirtió que continuará el proceso de auditoría interna en el Garrahan. "Estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos", afirmaron desde el texto, en línea con la política de ajuste y control del gasto público impulsada por el Gobierno.

En un párrafo que generó controversia, la administración del hospital dejó en claro su postura frente a los reclamos: "Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos". Esta declaración sugiere una interpretación política de las demandas de los profesionales de la salud.

Las tensiones en el Hospital Garrahan crecieron en los últimos días

La tensión en el Garrahan se había intensificado en los días previos, con reclamos de los residentes por mejoras salariales y condiciones laborales. El Gobierno, a través de la administración del hospital, había solicitado a los médicos residentes que suspendieran el paro por 48 horas para buscar un acuerdo. Con este anuncio, se espera que el conflicto se encamine hacia una solución y se normalicen las actividades en uno de los hospitales pediátricos de referencia en el país.

Julia, una médica residente, detalló en una entrevista televisiva que “Nuestro reclamo es un aumento salarial. Nosotros perdimos alrededor de un 50 por ciento de nuestro sueldo con la inflación. Un residente de primer año está cobrando 779 mil pesos, cifra por debajo del límite de pobreza”. Según aclaró, cada residente trabaja entre 60 y 70 horas semanales.

Por su parte, la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, afirmó a través de sus redes sociales que el problema del hospital no es la falta de recursos económicos, sino su mala administración. “El Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. Lo insólito: el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico”, escribió.

Y anunció la implementación de un nuevo sistema de control biométrico, que tendrá el objetivo de optimizar la gestión de recursos. “No es un problema de plata. Es un problema de cómo se gasta. La medicina no puede sostener una estructura donde la burocracia pesa más que la salud de los chicos”, destacó.

garrahan.avif

"No tenemos ninguna oferta oficial": la respuesta de los residentes del Garrahan tras el anuncio del hospital

La residente del Hospital Garrahan Azul Santana cuestionó el anuncio de esta mañana que realizó el centro pediátrico a través de sus redes sociales al sostener que no configura una canal oficial y tras plantear que los residentes no recibieron "ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder”.

“A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación”, remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, insistió: “El mensaje que aparece no está firmado por nadie, no me parece un canal oficial. Por el momento no tenemos ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder”.

Santana es residente de pediatría y actualmente cursa el primer año. Hasta entonces, su salario es de $797.000 mil pesos mensuales, que podría elevarse a $830.000 en segundo año por el aumento por mérito, pero que incluso en cuarto año, el último de la residencia, tampoco llegan al millón.

“Trabajo entre 60 y 70 horas semanales, algunas me toca hacer las dos guardias: la de semana o la de finde. Hacemos una carga horaria de 8 de la mañana a 16 de la tarde, y además hacemos una guardia entre el lunes y el viernes, y dos semanas hacemos una guardia de fin de semana. Hacemos seis guardias al mes”, detalló.

Consultada por el monto que anunció el Hospital Garrahan a través de un comunicado publicado en redes, en el que informó -por orden directa de Casa Rosada- que los sueldos se ubicarían en torno al $1.300.000, la residente evitó hablar del tema al argumentar que hubo comunicación directa ni del centro pediátrico ni de la cartera que lidera Mario Lugones. “La publicación es por parte del hospital que no es nuestro empleador. Cuando me llame por teléfono el ministro, lo charlaría con mis 254 compañeros de la residencia", respondió.

Asimismo, aclaró: “Estoy viviendo con $797.000 al mes, cualquier número me va a aliviar a mi carga diaria, pero $1.300.000 dividido en la carga horaria de 298 horas mensuales no llega a los cinco mil pesos por hora por el trabajo que hacemos”.