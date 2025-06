De vender tortas fritas en Autovía Norte al bar del oeste y su boom de "El Misil"

Resto Bar 44 (2).JPG Federico y César junto al afiche publicitario de 44 Resto Bar, que se encuentra sobre la calle Casimiro Gómez. El aviso que describe el descomunal sándwich de 60cm. también se encuentra en diferentes puntos de la ciudad. Maria Isabel sanchez

En 44 Resto Bar los platos son enormes, bien caseritos y contundentes. “Para compartir en familia y que se vayan con la panza llena”, dirá Federico. En la carta de esa explosión de sabores se pueden encontrar milanesas XXL (napolitana, mediterránea y de fugazzeta), pizzas que llegan a pesar un kilo, Cabutia de cuatro quesos con salchicha parrillera, hamburguesas gigantes bañadas en chedar, además de la ya famosa Ñoquera. “Todo se cocina al horno de barro. Con leña, no a gas”, destacó.

Trabajo y sacrificio, el lema

César y Lucía, su esposa, llegaron desde Aluminé a radicarse en el oeste neuquino. El padre de familia, que tiene seis hijos, se dedicó a trabajar en la construcción como capataz de obra hasta que un buen día decidió ponerse una verdulería a la que llamó Ara San Juan 44. El nombre fue un homenaje al submarino y sus 44 tripulantes que desaparecieron en noviembre de 2017 en el fondo del Océano Atlántico.

“Siempre fue un emprendimiento familiar. Arrancamos como verdulería, pasamos después a un mini mercado con fiambrería y carnicería. Siempre trabajando desde abajo hacia arriba. Y así crecimos ante la demanda de la gente. Con el tema de la carnicería no teníamos ni idea”, contó Federico, quien desde su adolescencia trabajó codo a codo con su padre.

Una vez que los Ancafil se sintieron firmes en rubro del comercio, en 2019 se lanzaron a comprar un carro de comidas (food trucks). “Sucedió lo mismo, no teníamos mucha idea y nos fuimos a instalarlo sobre la Autovía (Norte). Comenzamos a vender Tortas fritas, era un proyecto mío porque el negocio (44 Ara San Juan) ya estaba armado”, dijo.

Resto bar 44- (6).jpeg Federico junto a su hermano Nicolás en la verdulería Ara San Juan 44, el primer emprendimiento familiar. El nombre del negocio fue un homenaje al submarino y sus con 44 tripulantes que desaparecieron en noviembre de 2017 en el Océano Atlántico. "Tiene que ver con el patriotismo que sentimos. También hemos homenajeados a los ex combatientes de Malvinas", contó Federico.

Al igual que la verdulería, el food trucks fue creciendo con las ventas de las tortas, café, agua caliente e hizo que en la oferta se agregaran hamburguesas y choripanes. “Nos levantábamos a la cuatro de la mañana a amasar y subíamos (a la ruta) antes que comenzaran a pasar las traffic que llevan gente a Añelo. Comenzamos vendiendo cinco docenas de tortas fritas y terminamos vendiendo más de 35 durante toda la mañana”, indicó.

“A veces una garrafa no daba a vasto y armábamos un disco a leña. Llegó un momento que el cuerpo me dijo ‘basta’. Cuando volvía a casa dormía dos horas porque después había que atender por la tarde el negocio”, agregó Federico.

Ese Misil y la estrategia

Con los pies ya en el oeste, Federico determinó que era hora de darle una vuelta al local. Sin vueltas, se dedicó al expendió de bebida. “Era una onda Full Escabio y al food trucks pasamos a instalarlo sobre la calle Caleufú. Solamente abríamos por la noche. Ahí comenzamos a vender fuerte el tema de la sanguchería”, reveló

Al ver una publicación en las redes de un sándwich gigante el ahora empresario gastronómico hizo su propia creación: “Fue como una novedad porque el sándwich era como para una familia. Mide 60, 70 cm. Acá en el oeste las familias son grande y, cuando salía a comer afuera no veía que una familia tipo pudiese compartir un sándwich”.

“Recuerdo que arrancaba con el carro temprano y después dejaba a los chicos (empleados). Me dedicaba hacer el Delibery. A las seis de la tarde ya comenzaban a entrar los pedidos por el Misil y llenaba el baúl de un Renault Clío. En ese tiempo PedidosYa no llegaba entonces repartía por todo el oeste que lo conocía desde chico”, señaló.

Resto bar 44- (5).jpeg Luego de vender Tortas Fritas y choripanes sobre la Autovía Norte, Federico trasladó su carro de comidas sobre Godoy y Río Caleufú. En esa intersección nació el sándwich El Misil. Ante la demanda de pedidos de la gente la familia no tardó en dar el salto al negocio gastronómico.

El próximo paso no tardó en llegar y más teniendo en cuenta la venta de los sándwich cubría los gastos del negocio de bebidas. “No había mucha que hacer mucha ciencia. Publicamos todo lo que teníamos en el negocio para la venta y hasta el carro. Era todo o nada. Y Me metí en un paño en el cual no conocía nada. No soy cocinero, ni chef, me fui armando de a poco y preguntando y asesorándome fuimos para adelante”, contó.

El salto total a la gastronomía

Sin dudas el disparador de la nueva apuesta al Resto Bar fue el exitoso Misil: diariamente en esa etapa se vendían entre 35 y 40 sándwich de ese tipo: “Era una ‘guasada. Antes eran de lomo y milanesa. Ahora lo sacamos con carne y pollo desmechado. La demanda es más grande porque se venden entre 80 y 100 por día”, reveló Federico.

En las ventas también fue clave la cocción de los productos en un horno de barro: “No había en la zona. Y las empanadas y pizzas era una locura como salían. El horno estaba en el quincho de la casa de mi papá y se llenaba de humo porque no teníamos ni idea del tiraje. Era todo medio precario. La de empandas que he quemado”, rememoró con humor.

Resto Bar 44 (6).JPG El equipo completo de 44 Resto Bar Con César, Lucía y Federico a la cabeza. "Acá el clima es completamente familiar. Y a los chicos se los trata como parte de la familia. Mi mamá (Lucía) a veces hace tortas fritas y se comparte entre todos con unos mate", contó Federico. Maria Isabel sanchez

Con la gran aceptación de El Misil como presentación el también Chofer Profesional redobló la apuesta para su bodegón que el oeste casi no abundaban: “Lo mío siempre fue hacer algo contundente, barato para la familia. Todo fue prueba y error. No puedo todo color de rosa porque llegó un momento áspero que no me daban los números para pagar la luz y a los empleados. Hasta el medidor nos sacaron. Había noche que no entraba nadie”, explicó.

La Ñoquera, una fija del 29

Federico confesó que fue “ciego” al poner el 44 Resto Bar. No fue fácil. “Recuerdo a Diego, dueño de Klover (cerveza artesanal neuquina), que vino a ver cómo estábamos construyendo pero no tenía mucha pinta (el negocio). En la segunda visita la cara le cambió. Le preguntaba de todo a él porque ya tenía su bar”, reconoció.

Para la confección de la cocina, César le cedió el quincho de su casa a su hijo. El hogar de su padre queda adjunto al local y da a un patio interno. “No tenía idea de masas ni cómo manejar un horno de barro. Pero ahora todo cambió y nos ocupamos de hacer todo casero”, contó.

“La mayor parte de todo esto es de mi viejo. Porque en los días malo me motivaba para seguir trabajando. Él me dice ‘El día que yo me muera lo voy hacer con los botines puesto’. Estuvo siempre apoyándome y ahora está en la caja del bar. Y si tiene que servir los platos lo hace. El que venga (al bar) tiene que saber que acá hay que trabajar”, aseguró.

Resto Bar 44 (7).JPG La Ñoquera es otro de los clásico que la gente no se quiere perder. El 29 pasado se vendieron más de mil porciones. “El 29 tiene la particularidad que se da el 2x1 pero el plato sale todos los días con la salsa que vos quieras", explicó su dueño. Maria Isabel sanchez

Otros de los atractivos de la carta de menú es la famosa Ñoquera: “Le buscamos la vuelta a la masa para que no se rompa. La Ñoquera consiste en un molde en forma de plato que se cocina al horno de barro. Primero largamos guiso de lentejas, fideos caseros y después se instaló la Ñoquera. Todos los 29 hacemos más de mil porciones y un día antes la gente ya hace su reserva”.

“El 29 tiene la particularidad que se da el 2x1 pero el plato sale todos los días con la salsa que vos quieras. No pensamos que iba a pegar tanto. Vos venís un 29 y se forma una larga fila de gente para retirar los ñoquis”, acotó.

La explosión y un lugar de pertenencia

Daiana, pareja de Federico, reveló que fue como un boom lo que sucedió algo inesperado con el negocio, que tiene tan solo dos años de vida. “Llegábamos a quedarnos sin comida. De comprar cinco kilos de carne para milanesa pasamos a 50. Para nosotros vender esos cinco kilos nos significaba un montón”, detalló.

“Había días que a las ocho y media, nueve de la noche, teníamos que salir a comprar rápido a las carnicerías. Llegó un punto en el que se hacen hasta 60 kilos por día. Tuve que dar con proveedores más grandes y que me hicieran el corte en una sola pieza. La ‘mila’ XXL no está unida”, resaltó.

Hoy en el espacio de Godoy y Caleufú se venden 40 docenas de empanadas y también tiene su hamburguesa gigante con la cual pueden llegar a comer hasta siete personas. “Lleva más de un kilo de carne”, contó su creador.

Federico reveló que la gente le expresa que se siente como en su “casa” cuando visita 44 Resto Bar. Por el clima que se respira en el lugar y por las comidas de abuela o madre que se elaboran. “Es lo que buscamos, un ambiente familiar, de amigos. Ahora se llena todos los días porque hubo momentos que amagamos a cerrar. Tuvo que pasar un año hasta que el negocio se hizo conocido. Fue el boca a boca de la gente y por algunas notas que nos hicieron en su momento”.

Resto bar 44- (3).jpeg En la carta del Resto Bar también se puede encontrar su hamburguesa gigante con la cual pueden llegar a comer hasta siete personas. “Lleva más de un kilo de carne”, detalló su creador.

Al oeste neuquino llega gente de “todo” el Alto Valle. Y ha pasado que muchas personas se han tenido que retirar del lugar por cuestiones de tiempo. “Vino un grupo de 13 personas desde Cutral Co y también de Cinco Saltos. Y como estaban en lista de espera lamentablemente se tuvieron que ir. Muchas veces hay que aguardar una hora por una mesa”, contó Ancafil y, acotó: “Acá hemos recibido al gerente del Hotel del Comahue y de Carrefour. Todos quieren vivir la experiencia”.

Para Federico su negocio es más un bodegón familiar y el rótulo de bar ya no le cabe. El mismo se encarga de comunicarle a la gente que puede llegar al lugar a comer con sus niños. “La misma gente me pregunta si los puede traer". Y también contó que hasta se pueden festejar cumpleaños. "Siempre le regalamos la torta a quién viene a festejar acá (por 44 Resto Bar). Las hacen mis tías y prima. Son emprendedoras y las venden en el Truque. A veces se festejan hasta tres cumpleaños por día, la gente nos tiene que avisar con un día de anticipación para encargar las tortas”, explicó.

Si hay que hablar del personal en total son 15 las personas que le ponen el lomo cada día al negocio. “Muchos han llegado sin saber nada pero con ganas de trabajar y acá les enseñamos. Por lo general siempre les doy la posibilidad a chicos del barrio para que aprendan. Actualmente, en el equipo solo hay un tucumano. Hay un lindo grupo y el clima no es tan riguroso como en otros lados. He trabajado de bachero y a veces es feo el trato que se recibe”, aseguró.

Ancafil sostuvo que 44 Resto Bar hizo que se rompiera esa mirada que había sobre esa parte inmensa de la ciudad. “Siempre se dijo que el oeste es malo, que pasan cosas. Me han llamado cómo es la zona, si es tranquila o si te roban las ruedas del auto. Y es feo. Creo que rompimos con eso. Para mí el oeste tiene lindas cosas. Estamos en la semana de la hamburguesa y nosotros somos el oeste contra el centro (zona). Es así, porque nosotros representamos el oeste”, resaltó

"El oeste era lo último de Neuquén. Me acuerdo siempre que no teníamos asfalto, el viento era terrible, el barro. No había lugares públicos, por ejemplo lindas plazas lindas. Ahora se puede ver que cambió toda la infraestructura y va creciendo. Tenemos la municipalidad nueva y hasta un shopping. Ya no hace falta ir al centro, obvio que falta pero el oeste viene creciendo a pasos agigantados", opinó.

¿Se viene la parri?

Para resguardar a sus clientes próximamente se colocaran unos toldos así se mantiene el calor de las estufa calefactor exterior que se ubican en la vereda. Y en forma de adelanto para sus incondicionales comensales, Federico reveló que el próximo paso a dar será en la terraza: “Vamos a poner parrilla. Por ahora tengo pensado dar asado tipo banderita, cordero o chivo”, aseveró.

Entre otra de las novedades que incorporó, Federico se animó a tener su plato de trucha. “Son de Alicurá y me las provee un compañero gastronómico. Va saliendo (por los pedidos) pero es hasta que a gente se acostumbre porque acá en la zona no es habitual comer pescado. Es medio que queda afuera de la comida tradicional que hacemos”, detalló.

“Mi papá siempre me dijo ‘te sale mal algo o pasa algo malo, si tenemos salud hay que seguir trabajando’. De otra forma no se sale. Cuando fui a mostrarle el cartel de la publicidad del resto bar a mi papá ahí caí. Y le dije: ‘Qué épocas cuando me acompañabas a vender Torta fritas, café y choripanes en un carrito, pasando frío. Y hoy me acompañas a ver la cartelería de nuestro resto bar’. Ahora cuando vamos por la calle la gente nos dice: ‘Vos sos el del video, el de Tick Tock”.