"Noche de velas": residentes del Hospital Garrahan marcharon al Obelisco junto a familiares de pacientes

Protesta residente hospital Garraham (1).jpg

"Lo que proponen no se incorpora al sueldo básico, no genera aportes, no se incluye en el aguinaldo y no tiene garantía de continuidad", señalaron fuentes cercanas a los residentes. Además, recordaron que el último aumento se otorgó a principios de 2024, sin actualizaciones desde entonces, pese al avance de la inflación.

La palabra del Gobierno

El clima se tornó aún más tenso tras declaraciones del ministro de Salud, Mario Lugones, quien vinculó parte de las protestas con lo que denominó “militancia rentada” y aseguró que los fondos hospitalarios deben dirigirse exclusivamente al personal de salud. “El mandato popular es claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal médico, no a sostener estructuras políticas”, afirmó. El presidente Javier Milei respaldó públicamente este mensaje, profundizando la grieta entre el Ejecutivo y los trabajadores del Garrahan.

Durante el acto en el Obelisco, se escucharon testimonios conmovedores que reflejaron el impacto del conflicto más allá del plano salarial. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó el padre de una paciente que pidió por un medicamento para su hija: “Mi nena vino muerta de mi provincia y acá se está yendo viva. Esta gente salva vidas todos los días. Lo que hacen no tiene precio”.

Marcha de velas.mp4

La situación también es compleja para el resto del personal hospitalario. Desde la Junta Interna de ATE denunciaron que la oferta del Gobierno no contempla al 90% de los trabajadores del hospital. “Esto no resuelve el conflicto, lo agrava. El personal de planta también está por debajo de la línea de pobreza y necesita una recomposición urgente”, señalaron en un comunicado.

En paralelo, las jefaturas de servicio del hospital emitieron una carta en la que cuestionaron el modo en que fue presentada la propuesta oficial, calificándola de “agresiva y amenazante”, y señalaron la ausencia de detalles clave como fecha de aplicación, destinatarios específicos y firma oficial.

Este martes por la mañana, los residentes realizarán una asamblea para evaluar la oferta recibida. Será un momento crucial que podría definir el rumbo del conflicto, aunque muchas voces dentro del hospital insisten en que, aun con un posible acuerdo parcial, no se solucionará el problema de fondo si no se incluye al conjunto de los trabajadores.

Protesta residente hospital Garrahan.jpg

Más allá del monto ofrecido, los manifestantes reclaman una solución estructural que reconozca la formación especializada, la alta exigencia de la tarea médica y la centralidad del hospital en el sistema público de salud. “Lo que más queremos es volver al hospital, pero no en condiciones de precariedad”, repiten quienes desde hace semanas encabezan las protestas.

Mientras tanto, el Hospital Garrahan, un emblema de la atención pediátrica en Argentina, continúa funcionando con recursos humanos tensionados por la falta de respuestas sostenibles. La jornada de velas encendidas en el Obelisco dejó una imagen potente: la salud pública, encendida en su reclamo, sigue esperando justicia.