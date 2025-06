La hija transgénero de Elon Musk debutó como modelo de ropa interior: cómo luce

De hecho, admitió haber borrado publicaciones inmediatamente después de haberlas publicado por el temor a la opinión ajena sobre su cuerpo. "Diría que borro un tercio de mis videos, como a los cinco minutos de haberlos hecho".

FotoJet.jpg La hija transgénero de Elon Musk debutó como modelo de ropa interior

Su principal preocupación estaba puesta en el estilo de fotos del cual iba a participar, aunque admitió que rápidamente se sintió a gusto con el equipo conformado por la fotógrafa Katia Temkin, la maquilladora Laurel Charleston, la estilista Alyx Liu y la estilista de vestuario Dialló Mítch , todas mujeres trans.

“Fue muy lindo tener una experiencia compartida con todos. Al final del día estábamos todos bromeando. Sentí que nos hicimos amigas en esas ocho horas. Realmente quería trabajar con marcas queer. Probé sus productos y me gustaron mucho. Me alegra haberlos encontrado porque son mejores que los que usaba antes”, relató.

FotoJet (1).jpg

"Me contactaron y me interesó trabajar con marcas queer. Probé algunos de sus productos y me encantaron, y todavía uso muchos. Recibí algunos productos gratis, lo cual es genial, y los uso prácticamente a diario. Me está yendo de maravilla. Me alegro mucho de haberlos encontrado porque son mucho mejores que los que usaba antes. No quiero mencionar las marcas que usaba antes, porque no quiero opacarlas", agregó sobre su experiencia en la campaña de ropa interior.

El trabajo como modelo de la hija de Elon Musk y su ilusión de debutar en una pasarela

No fue fácil para Wilson aceptar la oferta de modelar en ropa interior, ya que hasta entonces no se había mostrado con mucha piel en sesiones, o incluso en sus redes sociales personales.

hija de elon musk.jpg Una de las pocas imágenes de Vivian Jenna Wilson, la hija de Elon Musk.

"Estaba aterrada. Antes de esto, yo era muy de no mostrar nada de piel, nunca, en absoluto. Quería tener más confianza en mi propio cuerpo. La tengo, pero quería probarme esa confianza a mí misma", comentó al respecto.

La hija de Elon Musk tiene claro su objetivo dentro del mundo de la moda y ya apunta a debutar en alguna de las principales pasarelas del mundo, a pesar de que ahora está "disfrutando mucho el modelaje fotográfico".

FotoJet (2).jpg

Sin embargo, aclaró que no aceptará cualquier propuesta, ya que debe cumplir con una serie de requisitos y valores que ella considera imprescindibles al momento de trabajar en equipo: "En cuanto a las empresas con las que elijo trabajar, mi objetivo al comenzar mi carrera como modelo era trabajar con empresas que tuvieran lo que yo llamo prácticas comerciales éticas, como la prohibición del trabajo infantil. Eso es lo mínimo indispensable".

Captura de pantalla 2025-06-02 114325.png

"Quería trabajar con empresas que tuvieran prácticas comerciales éticas y altos estándares, y además, que estuvieran realmente alineadas con mi identidad, como mujer queer y trans. Ha funcionado muy bien. Tengo muchas ganas de continuar en este camino, posiblemente", añadió.

Finalmente, se refirió a sus objetivos a largo plazo y volvió a mencionar a las pasarelas como uno de sus principales sueños. Aunque tiene otros proyectos entre manos aseguró que se tomará unos meses para descansar y afrontar nuevos desafíos dentro del mundo del modelaje.