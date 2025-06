Dólares: Estados Unidos sacará estos billetes de circulación

La FED todavía no anunció la fecha en la que empezará a regir la medida. En detalle, cuáles dejarán de ser aceptados en bancos.

Al igual que ocurre cada algunos años, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció que dejarán de circular una serie de dólares que ya no serán aceptados en el país, aunque tampoco en ningún banco a nivel mundial . En detalle, cuáles son estos billetes y qué hacer con ellos.

Sin embargo, aclararon que no serán todos los dólares y se eliminarán algunos que cuenten con las siguientes características:

Todos los dólares con cortes, esquinas faltantes o daños físicos visibles

Todos los dólares con desgaste por humedad o exposición a altas temperaturas

Todos los dólares con manchas, decoloración o marcas que dificulten su uso

Para contrarrestar la falta de estos billetes en circulación por las calles de Estados Unidos, la Reserva Federal determinó que se emitan nuevas versiones de los billetes de 5, 20, 50 y 100 dólares en un lapso de 10 años, entre 2028 y 2038.

El principal objetivo es aumentar las medidas de seguridad y descartar cualquier tipo de fraude o falsificación de billetes.

No obstante, todavía no hay una fecha confirmada para que estos billetes dejen de aceptarse como medio de pago en bancos y diferentes comercios a nivel mundial. Mientras tanto, la FED recomienda que todos aquellos que cuenten con billetes de estas características lo intenten cambiar por unos más nuevos en los bancos.

Dólares.jpg Los dólares que Estados Unidos va a sacar de circulación

Uno de los billetes más valorados es el billete de u$s 1000 dólares, que fue emitido por última vez en 1945. Otro billete de alta denominación que es muy buscado es el billete de u$s500 dólares, que cuenta con la imagen de William McKinley.

La anterior medida tomada por la FED

La Reserva Federal de Estados Unidos había tomado una medida similar a fines de 2024 durante el fin del mandato de Joe Biden, cuando anunció que retiraría de circulación ciertos tipos de billetes de u$s 100 y u$s 1000 cuyos ejemplares habían sido emitidos y puestos en circulación hasta 1969.

Allí desapareció uno de los billetes históricos de Estados Unidos: el de u$s 1000, que circulaba con la imagen de Grover Cleveland, que se desempeñó como vigésimo segundo y vigésimo cuarto presidente de los Estados Unidos.

Se estima que en la actualidad todavía hay más de 165.000 billetes en circulación, mayoritariamente en Estados Unidos. Si bien parece un número elevado, lo cierto es que representa apenas el 0,001% de todos los billetes en circulación.

dolar dolares colchon economia La anterior medida tomada por la FED

Otros billetes que dejaron de emitirse en Estados Unidos fueron los de u$s 500 y u$s 10.000, que comenzaron a circular por primera vez en 1918 para las transacciones más grandes, cuando todavía no se había implementado el cheque.

¿Cómo impacta la medida en Argentina?

En un mercado argentino abierto cada vez más el uso de los dólares, esta medida puede impactar directamente en los dólares que las personas tienen "debajo del colchón".

Antes de que la medida de la FED tenga efecto en el resto de los países, los argentinos pueden acercarse a cualquier de las sedes de los principales bancos para cambiar sus billetes por unos nuevos y que no sean afectados por esta nueva política.

Esto va de la mano con el anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a inicios de 2025 cuando extendió el plazo para cambiar billetes deteriorados y dólares de cara chica (anteriores a 1996).