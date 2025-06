A la espera del regreso de BTS: cuándo terminan el servicio militar sus integrantes

image.png

El caso de Jin es recordado por su army argentina, ya que apenas unas semanas después de lanzar su sencillo The Astronaut y despedirse de los escenarios en un concierto junto a Coldplay en Buenos Aires. Completó su servicio el 11 de junio de 2024.

Cuando J-Hope, de 31 años de edad, terminó su servicio militar, fue su amigo y compañero Jin quien lo recibió con flores al concluir el servicio.

Cuándo terminan el servicio militar los otros integrantes de BTS

En cuenta regresiva, los fanáticos de BTS, conocidos como army, se preparan para recibir a los cinco miembros restantes a lo largo de junio.

RM y V serán dados de baja el 10 de junio .

serán dados de baja el . Jimin y Jungkook completarán su servicio el 11 de junio .

completarán su servicio el . Suga, quien realiza servicio comunitario como trabajador público, terminará sus labores el 21 de junio.

Mientras se acerca el esperado reencuentro completo del grupo, Jin y J-Hope han mantenido la ilusión de sus fanáticos con algunos shows que brindarán en vivo. En el caso de Jin, recientemente anunció sus primeros conciertos como solista -bajo el nombre "#Runseokjin_EP.Tour"- que se llevarán a cabo el 28 y 29 de junio en el Goyang Sports Complex, justo en las afueras de Seúl. Luego, iniciará una gira mundial que incluirá 18 shows en nueve ciudades, entre ellas Anaheim, Londres y Ámsterdam.

Por su parte, J-Hope finalizará su propia gira con un concierto especial en el KINTEX de Goyang, los días 13 y 14 de junio, coincidiendo con el aniversario del grupo.

Quiénes son los BTS, el grupo coreano que arrasa a nivel mundial

BTS, conocido también como Bangtan Boys, es un grupo musical surcoreano formado por siete integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

El grupo fue creado por Big Hit Entertainment y debutó oficialmente el 13 de junio de 2013. BTS es uno de los grupos más buscados en YouTube en 2024, con más de 16,000 millones de búsquedas. La canción más conocida de la banda coreana es "Mic Drop", que entró a la lista de Billboard Hot 100.

Aunque todavía no hay una fecha exacta para un show del grupo coreano, el reencuentro ha generado gran expectación entre ARMY y el mercado musical, debido a que se espera saber cuándo y cómo el grupo reanudará sus actividades como unidad, y qué nueva música definirán el próximo capítulo de BTS. El último álbum de la banda fue antología Proof de 2022, y su concierto grupal más reciente fue Yet to Come en Busan en octubre de 2022.