Quién es Florencia Carignano y por qué trato de "gato" a las diputadas libertarias

" El nivel intelectual de las diputadas y diputados libertarios es muy básico, elemental , se levantan para no tratar temas como el Garrahan, no votan a favor del bono fijo para las jubilaciones, apalean a los jubilados. Lo que yo hice es de Heidi al lado de ellos", aseveró Carignano sobre lo que ocurrió contra las libertarias.

"Si le quiero decir gato a una persona, lo puedo hacer"

Tras aclarar que "hay hombres gatos también", indicó: "Yo digo, ¿Cómo llegan Lilia Lemoine, Santillán -que estuvo paseando por todos los hoteles con Foster Gillett-, sacándose fotos en hoteles cinco estrellas? ¿Qué tiene que hacer una diputada haciendo eso? No es la vida privada; mi vida no es privada cuando decido hacer política. Llegó por los votos y yo también, y puedo expresar lo que quiero. Si le quiero decir 'gato' a una persona, lo puedo hacer".

En este sentido, la legisladora, que mostró no haberse hecho eco de las duras críticas tras su cruce, lanzó: "Ese comportamiento a mí no me gusta: ni de una diputada, ni de una mujer", sentenció la diputada kirchnerista y citó a Elisa Carrió, quien tiempo atrás también sostuvo que el Congreso "está lleno de gatos".

"No tenemos problemas de que esté lleno de chicas que hacen otra actividad aparte de esta. El problema es cuando esas personas, esas chicas que se ocupan de otra actividad, además de ser diputadas, se sacan fotos en hoteles cinco estrellas. No saben ni escribir un tuit", continuó.

Según la visión de la diputada que responde al peronismo, decirles 'gato' a las diputadas que la interrumpieron en su exposición "no es un insulto, es un calificativo".

"Lemoine me estuvo filmando con el celular durante toda la intervención de Milman. Me señalaba y me decía 'te estoy mirando', y me filmaba y me filmaba. Milman, unas horas antes, nos había dicho a mí y a otra diputada 'ojo'. Hay cosas intimidantes permanentemente", se quejó y Márquez, a la que definió como "gato", dijo que "gritaba desaforadamente".

Al mediodía de este jueves, también se expresó sobre el tema en su cuenta de la red social X (ex Twitter) y lanzó un "dejen de llorar" a los libertarios.

Se la pasaron diciendo barbaridades y mentiras de todo el mundo. Y por una vez que les dicen las cosas en términos libertarios se ponen sensibles y moralistas. Dejen de llorar

ASESINO, LOCA y GATO.

Fin — Florencia Carignano (@florcarignanook) June 5, 2025



ASESINO, LOCA y GATO.



Fin — Florencia Carignano (@florcarignanook) June 5, 2025

Quién es la diputada de UxP, Florencia Carignano

Carignano estudió en la Universidad de San Andrés, donde obtuvo el título de Magíster en Relaciones Internacionales.

La ahora legisladora ocupó un puesto clave dentro del Ministerio del Interior durante la gestión de Wado de Pedro al frente de esa cartera.

En plena pandemia, fue directora nacional de Migraciones y en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo en varios cargos públicos.

En 2015 fue Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de Seguridad Interior entre 2008 y 2009. También fue la representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ante el Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, durante el año 2015.