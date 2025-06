Video: el cruce sin filtros de Florencia Carignano con Nadia Márquez y Lilia Lemoine en Diputados

" Celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, tirado y hecho una lechuga durante dos años. Pudiste hablar, aunque leyendo. Otro avance es que estás aceptando que estamos en el marco de una democracia y no nos mandaste a gatillar a ninguno de nosotros", comenzó Carignano su discurso. Y siguió: "Estás haciendo una cuestión de privilegio, así que los fármacos te están haciendo bien. Celebro que no nos hayas querido matar como con Cristina Kirchner , porque sigo pensando que la quisiste matar y que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono, los gatos que tenías de secretaria y toda esa junta ".

diputadas cruce.png La diputada de Unión por la Patria tildó de "gato" a Márquez en la cámara baja.

Qué dijo Carignano contra Lemoine y Márquez

Mientras la legisladora opositora aprovechó la bisagra que se produjo entre las votaciones de los temas que estaban en el orden del día, tanto la libertaria Lilia Lemoine como Nadia Márquez empezaron a realizar comentarios sobre sus dichos y se calentó la sesión.

Los comentarios de fondo mientras Carignano exponía se escucharon en el recinto y uno de ellos correspondió a Lemoine, quien intentó interrumpirla y derivó en que la diputada expositora le gritara: "callate vos, loca". Acto seguido, la libertaria de Neuquén se sumó a los gritos a quien le respondieron: "callate la boca vos, gato".

Cruce de una diputada K con la pastora Nadia Márquez.mp4

Qué respondió la diputada Nadia Márquez

Con el cierre de la fuerte exposición de la diputada de UxP, Martín Menem intercedió y pidió calma en el recinto. Acto seguido, Márquez hizo uso de su palabra y le respondió duramente a Carignano tras haber sido tildada de "gato".

"Estamos hartas. No tengo huevos, pero me los inflaron de que cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza dicen que si es rubia, habla mucho o es gato. Déjense de joder, loco. Ustedes hablaban de feminismo. Discutan las ideas y dejen de agredirnos. Lo están diciendo absolutamente todos los días y no voy a permitir que se lo digan a la diputada Lemoine ni a ninguna otra de esta cámara. Ustedes, que son los que siempre dijeron que defienden a las mujeres, están defenestrando porque no tienen argumentos", indicó la pastora neuquina.

De la misma forma, Lemoine también cargó contra la legisladora kirchnerista pero a través de redes sociales con un video de la intervención de la misma: "La diputada Carignano es una fiel representante del feminismo K. La transcripción de su vómito de mentiras y veneno va a ser divertida. Hay que sancionar estos comportamientos dentro de la cámara. Creo que es una vergüenza hasta para sus colegas".