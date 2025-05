Acusan a Nadia Márquez de "cerrar La Libertad Avanza"

Mientras avanzan rumbo a las Legislativas de octubre, los espacios y fuerzas políticas no solo insinúan posibles candidatos, sino que también dejan ver diferencias respecto a lo que será el armado de listas. Las elecciones son claves y la provincia de Neuquén no sólo pondrá en juego las tres bancas del Senado, sino también tres de las cinco que tiene en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Fragmentado en distintas expresiones, el espacio libertario neuquino es, por estos días, epicentro de complejos entramados que no logran gambetear la discordia en público. Ya habían circulado versiones -jamás desmentidas- acerca de una suerte de estrategia para limitar posibles posicionamientos de la diputada provincial Brenda Buchiniz (de Cumplir). Y ahora Taylor aseguró que sus sugerencias de ampliar el espacio fueron categóricamente rechazadas por la propia Márquez, quien promueve al ex diputado nacional por el PRO (y compañero del culto en el que ella es pastora), David Schlereth.

Taylor, quien fue candidato a vicegobernador en la fórmula de Juntos por el Cambio, que en 2023 encabezó el diputado radical (cercano a Javier Milei), Pablo Cervi, así expuso sus desencuentros con Márquez: “Tuve una reunión en Zapala, en noviembre del año pasado, y después tuvimos otra en Neuquén capital en diciembre, para ver si podíamos abrir el juego y sumar a toda la gente que quería estar en La Libertad Avanza. Pero no conseguí nada de eso. Al contrario, me cerró totalmente el juego y hasta me dijo que si hubiera sabido que le iba a proponer abrir el juego no hubiera ido a la reunión”.

"Más ridículo no puede haber"

En declaraciones a FM La Montaña, de San Martín de los Andes, Taylor consideró que “más ridículo no puede haber nada. Pero bueno, si es Nadia Márquez la que va a liderar adelante, pero yo no voy a intentar más reuniones, porque una contestación como esa creo que es suficiente”.

Hace apenas días atrás, Márquez estuvo en el centro de una polémica cuando LMNeuquén reveló que había sido beneficiada con la suspensión del juicio a prueba en una causa por estafa vinculada a un centro educativo local y que esto, por la ley de ficha limpia, le va a impedir presentarse como candidata o asumir como funcionaria en el ámbito de la provincia. La ex concejal y actual legisladora logró esquivar el juicio y la posibilidad de una condena, pero al proponer la probation quedó ligada al proceso que se inició en 2013 y se cerró en 2016.

Además, en otra oportunidad y luego de ser acusada por el ex diputado provincial, Mariano Mansilla, Márquez admitió que usaba la Casa de las Leyes porque no tenía oficinas en Neuquén. Mansilla aseguró que la utilizaba para desarrollar “actividades partidarias”, durante los tiempos en que ese museo y sala cultural estaba bajo la órbita de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida por los diputados que la consideraron éticamente inhabilitada para ejercer el cargo, en virtud de los hechos de corrupción que se le endilgan.