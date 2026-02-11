Nadia Márquez defendió la reforma laboral: "Si los sindicatos mafiosos están en contra, es una buena señal"

La senadora por Neuquén de La Libertad Avanza celebró el acuerdo en el Senado. Cruzó con dureza a gremios y habló de un “hecho histórico” para el país.

En la antesala de la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora nacional de la Libertad Avanza por Neuquén , Nadia Márquez , salió con los tapones de punta a respaldar la reforma laboral que tratará el Senado y lanzó duras críticas contra sectores sindicales como la CGT que convocaron movilizaciones en todo el país.

Lo hizo en declaraciones al programa Línea Abierta de LU5, donde confirmó que el oficialismo del presidente Javier Milei logró cerrar un acuerdo con espacios dialoguistas para reunir los votos necesarios.

Márquez subrayó que La Libertad Avanza no cuenta con mayoría automática en la Cámara Alta y que el texto final -que leyó ayer la senadora Patricia Bullrich con las modificaciones- es producto de meses de negociación.

MIS-Marcha paro (26).JPG Una de las movilizaciones de la CGT en Neuquén en contra del gobierno de Javier Milei. Maria Isabel sanchez

“Como pasó en Diputados, en el Senado tampoco tenemos mayoría automática. Se trabajó desde diciembre y se llegó a un acuerdo. Es un hecho histórico, algo que no ha pasado desde el regreso de la democracia”, indicó la senadora y pastora de la iglesia Jesús es Rey de Neuquén.

Reforma laboral: movilización de los gremios

Para la legisladora, distintos gobiernos intentaron sin éxito avanzar con una reforma laboral integral, y aseguró que esta vez existe una oportunidad concreta de modificar el esquema vigente, pese a las resistencias, sobre todo de los gremios y de un gran arco político opositor, como es la izquierda, el peronismo y el progresismo. Cierto es que tampoco se conoce cuáles serán las derivaciones de la ley y el impacto una vez que esté aprobada.

El tramo más explosivo de la entrevista llegó cuando se refirió a la resistencia gremial y las movilizaciones que se darán en todo el país a partir de las 15. Vale recordar que si bien la CGT dio un gesto y no llamó a un paro, sí a una gran movilización, pese a las críticas de sectores más radicalizados.

“Que muchos sindicatos mafiosos estén en contra ya es una buena señal de la ley. Si les preguntás por qué no están de acuerdo, no tienen idea, no han leído el proyecto”, lanzó Márquez.

nadia marquez pablo cervi senado Nadia Márquez y Pablo Cervi, senadores por Neuquén por La Libertad Avanza, respaldarán el proyecto de Reforma Laboral.

Y redobló la apuesta: “Muchas veces tiene que ver con guardar sus privilegios y el negocio que hacen estando en contra”.

Sus declaraciones se dan en un contexto de protestas sindicales en distintos puntos del país, incluida la provincia de Neuquén, donde hubo volanteadas y concentración en el centro capitalino y demoras en el puente carretero con Cipolletti.

Reforma laboral: qué cambia y qué no

Uno de los puntos que más polémica generó fue el sistema indemnizatorio, debido a las gran cantidad de personas con antuguedad laboral. Márquez rechazó que el proyecto implique una eliminación. “Decían que íbamos a sacar las indemnizaciones. No solamente no las sacamos sino que las estamos reforzando”.

El proyecto contempla la creación de un fondo específico para garantizar el cobro ante despidos.

Otro eje central es el financiamiento del sector gremial. Según explicó, a partir del 1 de enero de 2028 no podrán realizarse descuentos automáticos sin consentimiento expreso del trabajador. La medida apunta a modificar el esquema actual de aportes sindicales obligatorios.

La senadora también habló de “correcciones” para diferenciar con mayor claridad el trabajo independiente del empleo en relación de dependencia, un punto que -según indicó- se fue “distorsionando con el tiempo”.

Márquez confirmó que acompañará la iniciativa junto a Pablo Cervi por la provincia y anticipó que la senadora Julieta Corroza también respaldaría el proyecto en términos generales, aunque con diferencias en aspectos en algunos artículos.

El voto neuquino y el respaldo a Javier Milei y otros proyectos

“Tenemos una vocación reformista. Nos hemos preparado toda la vida para momentos como este. Estamos muy contentos de acompañar al presidente en estos cambios que hemos pregonado para la Argentina”, indicó.

La legisladora vinculó la reforma con el rumbo del presidente Javier Milei, a quien definió como impulsor de un proceso de transformación estructural.

Más allá del debate laboral, Márquez adelantó que el oficialismo también buscará avanzar con otros proyectos durante el período extraordinario. Entre ellos, la baja de la edad de imputabilidad.

senado La sesión clave para la reforma laboral comenzará a las 11 de la mañana.

“Tenemos una de las edades más altas. Hay países que la tienen en 15, 14, 13 o 12 años. Tratar la baja de la edad de imputabilidad creo que es fundamental para la Argentina”, sostuvo Márquez.

También mencionó posibles modificaciones a la ley de Salud Mental y anticipó un año legislativo “de mucha tarea”.

Ya se discute en estas horas en el Senado de la Nación, sin mayorías propias y una calle movilizada, la apuesta a convertir la reforma laboral en una de las leyes más esperadas por el gobierno libertario y parte del establishment. Y Nadia Márquez dijo que si el proyecto pone incómodos a los gremios, “es porque va en el camino correcto”.