¿Qué pena puede afrontar la mujer policía que fue imputada por atropellar a Catalina?

Este martes, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén imputó a Camila Rocío Esperanza por el siniestro en el arroyo a la nena de 9 años en Plottier.

Este martes por la mañana en la Ciudad Judicial de Neuquén comenzó la primera instancia de juzgamiento contra Camila Rocio Esperanza , la agente policial que atropelló a Catalina Galceran . La audiencia estuvo a cargo del fiscal del caso Andrés Azar , en compañía del asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares.

La mujer fue imputada por las lesiones que le causó a la niña de 9 años tras atropellarla con un móvil policial en Plottier . Cabe destacar que el hecho ocurrió el 19 de noviembre del 2025 cuando la menor se trasladaba en bicicleta junto a una amiga por una calle de tierra.

De acuerdo a la acusación formal del Ministerio Público Fiscal (MPF) todo sucedió alrededor de las 19, en la intersección de Reconquista y Güemes. En ese momento, la imputada conducía una camioneta Volkswagen Amarok, identificada como móvil policial JP 15-21 y afectada a la comisaría 46 de Plottier.

Según la información recabada, se confirmó que Esperanza circulaba a una velocidad mínima estimada en 72,82 km/h (en una zona donde el máximo permitido es de 30 km/h) y sin utilizar sirenas ni balizas cuando perdió el control del vehículo e impactó contra las dos bicicletas en las que circulaban las niñas.

Como consecuencia, una de ellas fue embestida, mientras que la otra logró evitar el choque al arrojarse de la bicicleta. Catalina fue trasladada de urgencia al hospital de Plottier y luego derivada al hospital Castro Rendón, donde ingresó con politraumatismos. Actualmente, continúa su tratamiento de recuperación en la Clínica Fleni de la ciudad de Buenos Aires.

Plottier- Justicia por Catalina (7) Maria Isabel Sanchez

La carátula y posible pena

En su exposición, el fiscal Azar tuvo por considerada una conducción imprudente y antirreglamentaria del vehículo oficial. Además, puntualizo que Esperanza no activó los sistemas de emergencia sonora y lumínica exigidos por la normativa vigente.

Con esta información, la conducta de la funcionaria pública fue calificada provisoriamente como lesiones gravísimas culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por el exceso de velocidad, en carácter de autora (artículos 45 y 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal; y 39 y 61 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449).

Catalina Galcerán (1)

Consultados por la pena que podría afrontar la agente, fuentes del Poder Judicial de Neuquén confirmaron a LM Neuquén que la escala para este tipo de delitos va de 6 meses a 3 años de prisión. Además de sufrir la inhabilitación de 2 a 4 años. Sin embargo, aclararon que esta condena depende también de los agravantes y las pruebas que se presenten en el juicio penal.

El juez de garantías, Juan Manuel Kees, tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

¿Qué dijo la familia de Catalina?

Como consecuencia del atropello, Catalina atravesó compromisos neurológicos, respiratorios y ortopédicos. Según los especialistas, presentará secuelas permanentes e irreversibles, por lo que requerirá atención médica constante para su sostén vital.

Esteban Galcerán, padre de la niña, habló sobre el avance de la causa judicial y confirmó a LM Neuquén que tanto él como Paola, madre de la menor, participaron de la formulación de cargos de manera virtual. Actualmente, la familia es representada en Neuquén por el estudio jurídico Imaz y Asociados. “Buscábamos sacarnos un poco de peso de encima, porque la carga que tenemos es bastante”, expresó Galcerán.

Respecto a la audiencia celebrada hoy, el hombre aseguró que fue especialmente movilizante, ya que “fue la primera vez que revivimos todo, desde el inicio hasta el final de lo sucedido”.

"Me dio la sensación de que lo que viene va a ser duro, porque esto es largo y muchas veces tendremos que remover ese momento", relató conmovido.

Sobre la salud de la niña, aseguró que presenta una evolución favorable. “Hoy Cata estuvo bien, de salud está muy bien. El foco sigue siendo lo neurológico, por eso son tan importantes los programas y las terapias multidisciplinarias que está realizando. En poco tiempo ya hubo buenos resultados”, afirmó, aunque aclaró que se trata de un camino lento y sin falsas expectativas.

Traslado en vuelo sanitario a Catalina

Cuatro meses de investigación

El proceso en la causa contra la agente policial abrió ahora una etapa investigativa que, en principio, llevará cuatro meses de investigación. En diálogo con LM Neuquén, el abogado Joaquín Andrés Imaz, representante de la familia de Catalina junto a Gabriel Contreras, confirmó que el delito por el cual se formularon cargos está contemplado en el artículo 94 bis del Código Penal, que sanciona las lesiones gravísimas en el contexto de un accidente de tránsito.

En este caso, la acusación se encuentra agravada, según la querella, por el exceso de velocidad. “La pena prevista para este delito agravado va de un mínimo de 3 años a un máximo de 6 años de prisión, por lo que existe la posibilidad de que sea de cumplimiento efectivo”, explicó.

En cuanto al proceso judicial, explicó que ahora se abre un período de investigación de cuatro meses, durante el cual se reunirán pruebas pendientes, se realizarán pericias y se tomarán declaraciones testimoniales. Luego vendrán el control de acusación y, eventualmente, el juicio.

Imaz sostuvo que la querella entiende que no se trató solo de un error humano, sino de una conducta grave por parte de quien estaba habilitada para conducir un vehículo de emergencia. “El error fue grosero. Si quienes deben manejar estos vehículos no están preparados, este tipo de hechos puede repetirse”, advirtió.

Por último, el letrado también señaló que, en el inicio de la investigación, circularon versiones que luego fueron desmentidas por las pericias. “Primero se dijo que el vehículo circulaba con sirena; después que no funcionaba por problemas técnicos, lo cual también fue descartado. Desde un comienzo hubo cierta intencionalidad para que esto no pasara a mayores”, afirmó.