Crece la tensión en Santa Fe: policías acuartelados, sin patrullajes y la dura respuesta del Gobierno

En medio del conflicto, separaron al menos a 20 efectivos y los denunciaron por incitación a la violencia y abandono del servicio. Cómo sigue la situación.

En las últimas horas, además de quema de neumáticos frente a la jefatura, se lleva a cabo un sirenazo, donde se sumó personal motorizado.

Se viven momentos de tensión en medio de una protesta policial que va en aumento en la provincia de Santa Fe. El reclamo crece, hay agentes acuartelados y algunos decidieron no salir a patrullar por las calles. El Gobierno fue tajante con su postura.

Las medidas que un principio eran por un pedido de aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales, se profundizaron con un “sirenazo” frente a la Jefatura de Rosario y un acuartelamiento que pone en jaque la seguridad pública. En medio del conflicto, las autoridades provinciales separaron al menos a 20 efectivos y los denunciaron por incitación a la violencia y abandono del servicio.

Ante esta situación que va en escalada, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , instó a los policías que habían sido pasados a disponibilidad a reincorporarse . "Quiero instar a que, en lo inmediato, se presenten en la Jefatura, tomen el arma y el chaleco y se reintegren a la Policía de Santa Fe", indicó.

policias acuartelados santa fe

En una conferencia de prensa, brindó información luego de la reunión mantenida con voceros de los policías. "No hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas. En ningún momento nos negamos a dialogar, pero no podíamos sentarnos sabiendo que ese diálogo iba a ser condicionado por el accionar policial posterior", agregó.

"Por eso, pedimos que se restablezca el patrullaje razonable en la zona", detalló. En las últimas horas, además de quema de neumáticos frente a la jefatura, se lleva a cabo un sirenazo, donde se sumó personal motorizado. Y unos 30 patrulleros continuaban estacionados frente a la sede de Unidad Regional II.

Medios locales afirman que la escena se replica en la ciudad de Santa Fe, donde la manifestación se trasladó a la sede del Comando Radioeléctrico, en la zona norte de la ciudad capital, a donde habían sido llevados 20 efectivos de la división motorizada a quienes se les retiraron las armas y los chalecos antibala por participar de las protestas.

El reclamo de los policías de Santa Fe

Los policías descartaron levantar la protesta y se extiende el conflicto en Rosario: “No vamos a patrullar”, afirmaron. Durante la reunión en la que habrían participado los ministros de Seguridad Pablo Cococcioni y de Economía Pablo Olivares junto a tres representantes de la Policía, entre ellos, el abogado Gabriel Sarla, los efectivos habrían planteado que las mejoras salariales anunciadas por el Ejecutivo se trasladen a todo el cuerpo y además, solicitaron que se dé marcha atrás con el pase a disponibilidad de 20 policías.

Por su parte, uno de los oficiales que reclama en la puerta de la Jefatura de Policía pidió que reincorporen a los policías que fueron dados de baja mientras avanza la investigación. "Si hay una solución para los compañeros que pasaron a disponibilidad, las unidades van a volver a la calle a trabajar. Vamos a seguir con la manifestación, pero con los móviles operativos. Si no, la protesta sigue", dijo en diálogo con TN.

Y explicó que "Lo salarial se va a hablar en otro encuentro con el gobernador. Ahora nos vamos a reunir con el jefe de provincia para hablar con el tema de las sanciones de nuestros compañeros que pasaron a disponibilidad".